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06 августа 2024, 11:28 |
1371
2

Шевченко, Ребров и Усик приняли участие в благотворительном матче

Было собрано 5,2 млн грн на реабилитацию бойцам 13-й бригады НГУ «Хартия»

06 августа 2024, 11:28 |
1371
2
Шевченко, Ребров и Усик приняли участие в благотворительном матче
Фейсбук Андрея Шевченко

В Киеве провели благотворительный футбольный матч, в котором приняли участие президент УАФ Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, а также объединенный чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.

«Сыграл с друзьями в благотворительном матче, чтобы собрать средства на реабилитацию бойцам 13-й бригады НГУ «Хартия», – написал Шевченко в фейсбуке.

Главный редактор издания «NV» Виталий Сыч сообщил, что было собрано 5,2 млн грн.

Состав слева направо: Комбриг 13-й бригады НГУ Хартия Игорь Оболенский, Виталий Сыч, основатель бригады Всеволод Кожемяко, Андрей Шевченко, Александр Усик, Святослав Вакарчук, Сергей Ребров. Внизу - вратарь Сергей Жадан.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров Александр Усик благотворительные матчи
Владимир Клепач Источник: Facebook
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Футболісти в 90% - це маріонетки цинічних, лицемірних, тотально брехливих політиків. 
Але видно футболістам подобається бути маріонетками різних мерзотників. 
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