Шевченко, Ребров и Усик приняли участие в благотворительном матче

В Киеве провели благотворительный футбольный матч, в котором приняли участие президент УАФ Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, а также объединенный чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.

«Сыграл с друзьями в благотворительном матче, чтобы собрать средства на реабилитацию бойцам 13-й бригады НГУ «Хартия», – написал Шевченко в фейсбуке.

Главный редактор издания «NV» Виталий Сыч сообщил, что было собрано 5,2 млн грн.

Состав слева направо: Комбриг 13-й бригады НГУ Хартия Игорь Оболенский, Виталий Сыч, основатель бригады Всеволод Кожемяко, Андрей Шевченко, Александр Усик, Святослав Вакарчук, Сергей Ребров. Внизу - вратарь Сергей Жадан.