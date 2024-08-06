Челси ведет переговоры по трансферу молодого форварда Атлетико

Лондонский «Челси» ведет переговоры по трансферу испанского нападающего мадридского «Атлетико» Саму Омородиона, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

По информации источника, трансфер 20-летнего футболиста оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что переход игрока в «Челси» зависит от того, удастся ли «Атлетико» приобрести еще одного нападающего. Сейчас клуб близок к подписанию Хулиана Альвареса.

В сезоне 2023/24 Саму Омородион на правах аренды провел 35 матчей за «Алавес», отметившись 8 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока олимпийской сборной Испании в 35 миллионов евро.