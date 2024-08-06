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Англия
06 августа 2024, 11:28 |
522
0

Челси ведет переговоры по трансферу молодого форварда Атлетико

Самуэля Омородиона оценивают в 35 миллионов фунтов стерлингов

06 августа 2024, 11:28 |
522
0
Челси ведет переговоры по трансферу молодого форварда Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Саму Омородион

Лондонский «Челси» ведет переговоры по трансферу испанского нападающего мадридского «Атлетико» Саму Омородиона, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

По информации источника, трансфер 20-летнего футболиста оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что переход игрока в «Челси» зависит от того, удастся ли «Атлетико» приобрести еще одного нападающего. Сейчас клуб близок к подписанию Хулиана Альвареса.

В сезоне 2023/24 Саму Омородион на правах аренды провел 35 матчей за «Алавес», отметившись 8 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока олимпийской сборной Испании в 35 миллионов евро.

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Саму Омородион Челси Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Sky Sports
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