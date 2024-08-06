Атлетико готов отдать звездного нападающего в Ман Сити
Жоау Феликс может стать частью соглашения по трансферу Хулиана Альвареса
Мадридский «Атлетико» предложил английскому «Манчестер Сити» арендовать португальского нападающего Жоау Феликса, сообщает издание Daily Mail.
По информации источника, «матрасники» хотят использовать 24-летнего футболиста как часть сделки по трансферу аргентинского форварда Хулиана Альвареса.
Также отмечается, что в арендный договор может быть включена опция последующего выкупа португальца.
В сезоне 2023/24 Жоау Феликс на правах аренды провел 44 матча за «Барселону», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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