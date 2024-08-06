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Англия
06 августа 2024, 10:16 |
1475
0

Атлетико готов отдать звездного нападающего в Ман Сити

Жоау Феликс может стать частью соглашения по трансферу Хулиана Альвареса

06 августа 2024, 10:16 |
1475
0
Атлетико готов отдать звездного нападающего в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Мадридский «Атлетико» предложил английскому «Манчестер Сити» арендовать португальского нападающего Жоау Феликса, сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, «матрасники» хотят использовать 24-летнего футболиста как часть сделки по трансферу аргентинского форварда Хулиана Альвареса.

Также отмечается, что в арендный договор может быть включена опция последующего выкупа португальца.

В сезоне 2023/24 Жоау Феликс на правах аренды провел 44 матча за «Барселону», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Daily Mail
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