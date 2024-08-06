Михаил ПРОТАСЕВИЧ: «Дебют на таком уровне – это мечта многих детей»

19-летний защитник «Вереса» Михаил Протасевич поделился эмоциями от дебютного матча в составе первой команды ровенчан:

«Дебют на таком уровне – это мечта многих детей. К этому люди идут много лет. Я очень благодарен за веру в меня тренерскому штабу, всем тренерам, с которыми я работал. Родителям, любимой, всем родным. Я очень счастлив! Не могу объективно оценить свою игру. Но болельщики видели мои старания. Команда поддержала после матча, похвалили.

Жаль, не смог доиграть матч из-за повреждения. Буду делать МРТ и после этого обследования все будет более понятно. Надеюсь, ничего серьезного. Очень хочу сыграть в пятницу против «Динамо».