Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус хочет подписать обидчика Шахтера
Италия
06 августа 2024, 09:34 |
847
0

Ювентус хочет подписать обидчика Шахтера

Вендерсон Галено может покинуть «Порту»

06 августа 2024, 09:34 |
847
0
Ювентус хочет подписать обидчика Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Галено

Туринский «Ювентус» интересуется бразильским вингером «Порту» Вендерсоном Галено, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, представители «старой синьоры» вскоре проведут переговоры с агентами 26-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Галено провел 48 матчей за «Порту», отметившись 16 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. В частности на его счету 4 гола и 3 ассиста в 2 поединках против донецкого «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Галено в 25 миллионов евро. Ранее им интересовались «Ливерпуль» и «МЮ».

По теме:
Атлетико готов отдать звездного нападающего в Ман Сити
Источник: Карпаты очень близки к подписанию чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с защитником сборной Бразилии
Вендерсон Галено Порту Ювентус трансферы трансферы Серии A чемпионат Португалии по футболу Джанлука Ди Марцио
Дмитро Вербинський Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпийский и мировой рекорд! Дюплантис взял золото в прыжках с шестом
Олимпийские игры | 05 августа 2024, 23:19 25
Олимпийский и мировой рекорд! Дюплантис взял золото в прыжках с шестом
Олимпийский и мировой рекорд! Дюплантис взял золото в прыжках с шестом

Швед продолжает доминировать в этом виде программы

Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
Олимпийские игры | 06 августа 2024, 00:48 3
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ

Франция обыграла Египет

ВИДЕО. Тымчик вернулся. Динамо провело тренировку перед матчем с Рейнджерс
Футбол | 06.08.2024, 08:23
ВИДЕО. Тымчик вернулся. Динамо провело тренировку перед матчем с Рейнджерс
ВИДЕО. Тымчик вернулся. Динамо провело тренировку перед матчем с Рейнджерс
Анонс Олимпиады на 6 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 06.08.2024, 06:23
Анонс Олимпиады на 6 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 6 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Бронзовая медалистка Олимпиады отреагировала на мировой рекорд Магучих
Олимпийские игры | 05.08.2024, 13:44
Бронзовая медалистка Олимпиады отреагировала на мировой рекорд Магучих
Бронзовая медалистка Олимпиады отреагировала на мировой рекорд Магучих
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
05.08.2024, 21:09 3
Олимпийские игры
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
05.08.2024, 06:47 86
Футбол
Довбик обратился к Жироне и ее болельщикам после трансфера в Рому
Довбик обратился к Жироне и ее болельщикам после трансфера в Рому
05.08.2024, 10:32 3
Футбол
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
06.08.2024, 07:15 43
Футбол
Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
04.08.2024, 19:48 17
Олимпийские игры
Анна РЫЖИКОВА: «Поведение Бубки не вызывает никакого уважения»
Анна РЫЖИКОВА: «Поведение Бубки не вызывает никакого уважения»
04.08.2024, 13:37 4
Другие виды
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
04.08.2024, 18:55 122
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем