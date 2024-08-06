Ювентус хочет подписать обидчика Шахтера
Вендерсон Галено может покинуть «Порту»
Туринский «Ювентус» интересуется бразильским вингером «Порту» Вендерсоном Галено, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, представители «старой синьоры» вскоре проведут переговоры с агентами 26-летнего футболиста.
В сезоне 2023/24 Галено провел 48 матчей за «Порту», отметившись 16 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. В частности на его счету 4 гола и 3 ассиста в 2 поединках против донецкого «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Галено в 25 миллионов евро. Ранее им интересовались «Ливерпуль» и «МЮ».
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