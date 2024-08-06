Ювентус хочет подписать обидчика Шахтера

Туринский «Ювентус» интересуется бразильским вингером «Порту» Вендерсоном Галено, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, представители «старой синьоры» вскоре проведут переговоры с агентами 26-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Галено провел 48 матчей за «Порту», отметившись 16 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. В частности на его счету 4 гола и 3 ассиста в 2 поединках против донецкого «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Галено в 25 миллионов евро. Ранее им интересовались «Ливерпуль» и «МЮ».