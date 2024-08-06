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Украина. Премьер лига
06 августа 2024, 09:04 | Обновлено 06 августа 2024, 09:05
1533
0

Источник: Карпаты очень близки к подписанию чемпиона мира

Денис Устименко продолжит карьеру во львовском клубе

06 августа 2024, 09:04 | Обновлено 06 августа 2024, 09:05
1533
0
Источник: Карпаты очень близки к подписанию чемпиона мира
ФК Кривбасс. Денис Устименко

Львовские «Карпаты» очень близки к подписанию центрального нападающего «Кривбасса» Дениса Устименко, сообщает издание «Украинский футбол».

По информации источника, 25-летний футболист уже прошел медосмотр и вскоре должен быть представлен как игрок «львов».

Отмечается, что переход может состояться как на правах полноценного трансфера, так и на правах аренды.

Во второй половине сезона 2023/24 Денис Устименко на правах аренды провел 15 матчей за «Минай», отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира U-20 2019 года в 350 тысяч евро.

Ранее «Карпаты» официально объявили о подписании вратаря Якива Кинарейкина.

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Денис Устименко Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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