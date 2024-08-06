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  4. Андрей КЛИЩУК: «Счастлив, что наконец-то вернулся к игре»
Украина. Премьер лига
06 августа 2024, 08:41 |
255
0

Андрей КЛИЩУК: «Счастлив, что наконец-то вернулся к игре»

Вратарь «Кривбасса» прокомментировал победу над «Черноморцем»

06 августа 2024, 08:41 |
255
0
Андрей КЛИЩУК: «Счастлив, что наконец-то вернулся к игре»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

– Андрей, поздравляем с победой. Какие мысли после матча?

– Счастлив, что наконец вернулся к игре. Рад, что удалось восстановиться после травмы. Победа на старте сезона придаст уверенности как мне, так и всей команде.

– Все ли получалось на поле?

– Хорошо, что есть результат уже в 1 туре. Да, были как положительные моменты сегодня, так и отрицательные. Впереди – анализ, разберем все ошибки, чтобы больше их не допускать. «Кривбасс» должен двигаться дальше.

– Как оценишь игру соперника?

– У «Черноморца» неплохая команда. Молодой обновленный коллектив с новым тренером. Им надо сыграться и все у них получится.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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