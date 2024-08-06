Александр ПОЗДЕЕВ: «Двоякие впечатления от игры»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал ничью против киевской «Оболони» (2:2) в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25:

«Начали неплохо играть после того, как проигрывали. И замены немножко освежили игру. Можно сказать, что «Оболонь» уже по счету играла, но я считаю, что мы перестроились, сделали трансформацию по позициям и мяч начал качественнее ходить. А в целом мне кажется мы проиграли борьбу сегодня, подборы мяча проиграли, а это очень важно. Плохо играли с мячом, много брака было. И я не знаю, или мы боимся играть, или это такое качество у нас на сегодня. Скажем так – двоякие впечатления от игры. У нас много над чем есть работать. Мы стараемся совершенствоваться. Насколько мы продвинулись по сравнению с предыдущим чемпионатом, мне трудно сказать. Есть новые ребята, надеюсь, что мы в верном направлении движемся.

Относительно Ивана Пахолюка – качественная игра. В целом нормально. Он своей работой заслужил, чтобы дебютировать в УПЛ. Хорошо, что мы не смотрим в паспорт, а смотрим на то, кто как работает на тренировках. Кто как выполняет требования наши. Он уже не такой юный – 20 лет. Это нормальный возраст, чтобы играть на таком уровне.

Новички все в разном состоянии сейчас. Такие матчи против «Оболони», когда команда вертикальная, когда постоянно давит, и постоянно вперед мяч доставляет, здесь нужно быть мобильным, физически готовым, и хорошо вести борьбу. Чтобы играть плюс-минус спокойно. А новички в разном состоянии – кто-то лучше готов, кто-то хуже готов. И это в игре было в принципе заметно».