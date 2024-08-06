Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украинский футбол – на стабильном хорошем уровне»

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил «Шахтер» с чемпионством в прошлом сезоне и поделился мыслями об уровне украинского футбола.

– Андрей Николаевич, сегодня вы посетили церемонию вручения золотых медалей «Шахтеру». Как прошло это мероприятие?

– Очень хорошо, очень эмоционально. Второй раз подряд, когда идет полномасштабная война в Украине, выигрывать чемпионат, демонстрировать современный и классный футбол – молодцы. Я с удовольствием смотрел матчи, а они были очень принципиальными и напряженными, поэтому стать чемпионами – это большое дело. Поздравляю всю команду, тренерский штаб и главного тренера, поздравляю президента и клуб с таким достижением.

– Если говорить о воспоминаниях, то какие впечатления у вас оставил в целом прошлый сезон?

– Как я уже сказал, были очень напряженные, хорошие матчи. Если посмотреть, то матчи игрались в очень тяжелых условиях, когда были остановки, часами команды не могли вернуться на поле, некоторые игрались не один день. Считаю, в целом это был очень тяжелый опыт для всех. Но я запомнил интересные матчи: например, когда «Шахтер» играл с «Динамо», это такой принципиальный и очень красивый матч. Поэтому запоминаются хорошие игры.

– По вашему мнению, на каком уровне сейчас наш украинский футбол и на каком этапе развития?

– Считаю, украинский футбол – на стабильном хорошем уровне. Но этот уровень каждый день надо подтверждать. Сейчас стартуют еврокубковые соревнования, поэтому я желаю нашим клубам, которые будут представлять страну на этой арене, как можно лучше выступать, играть в качественный футбол и максимально добывать очки, что очень важно для Украины. И в качестве примера я могу привести «Шахтер» – это команда, которая стабильно играет на европейском уровне, которая демонстрирует прекрасный футбол и дает результат. Большинство очков, которые были заработаны нашими командами, были именно от «Шахтера».

– Наконец, какими будут ваши пожелания всем украинским болельщикам?

– Новый сезон уже стартовал, вскоре начнется европейская осень для Украины – мы все этого ждем. Поэтому я желаю всем крепкого здоровья, желаю много эмоций. Поддерживайте свои родные клубы, за которые всем сердцем болеете. И самое главное – болейте за национальную команду.