Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Очень хочу, чтобы фаворитом было Динамо»

Бывший тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против шотландского «Рейнджерс»:

«Я очень хочу, чтобы фаворитом было «Динамо». Что собой представляет нынешний «Рейнджерс», мне трудно сказать, потому что я еще не видел их матчей в этом сезоне и не знаю, как они подготовились. Но я видел «Динамо». Против «Партизана» киевская команда показала очень хорошую и содержательную игру.

Надеюсь, что против «Рейнджерс» наши игроки также себя проявят с наилучшей стороны. Однако легкой прогулки точно не будет. Будет тяжело. На кону стоит очень много: это и спортивная, и финансовая составляющая от выхода в группу Лигу чемпионов».

Матч «Динамо» Киев – «Рейнджерс» состоится 6 августа в 21:00 по киевскому времени.