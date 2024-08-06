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Лига чемпионов
06 августа 2024, 07:29 | Обновлено 06 августа 2024, 07:30
327
0

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Очень хочу, чтобы фаворитом было Динамо»

Бывший тренер киевского клуба поделился ожиданиями от матча против «Рейнджерс»

06 августа 2024, 07:29 | Обновлено 06 августа 2024, 07:30
327
0
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Очень хочу, чтобы фаворитом было Динамо»
УПЛ. Алексей Михайличенко

Бывший тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против шотландского «Рейнджерс»:

«Я очень хочу, чтобы фаворитом было «Динамо». Что собой представляет нынешний «Рейнджерс», мне трудно сказать, потому что я еще не видел их матчей в этом сезоне и не знаю, как они подготовились. Но я видел «Динамо». Против «Партизана» киевская команда показала очень хорошую и содержательную игру.

Надеюсь, что против «Рейнджерс» наши игроки также себя проявят с наилучшей стороны. Однако легкой прогулки точно не будет. Будет тяжело. На кону стоит очень много: это и спортивная, и финансовая составляющая от выхода в группу Лигу чемпионов».

Матч «Динамо» Киев – «Рейнджерс» состоится 6 августа в 21:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс Алексей Михайличенко
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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