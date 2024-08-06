Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Очень хочу, чтобы фаворитом было Динамо»
Бывший тренер киевского клуба поделился ожиданиями от матча против «Рейнджерс»
Бывший тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против шотландского «Рейнджерс»:
«Я очень хочу, чтобы фаворитом было «Динамо». Что собой представляет нынешний «Рейнджерс», мне трудно сказать, потому что я еще не видел их матчей в этом сезоне и не знаю, как они подготовились. Но я видел «Динамо». Против «Партизана» киевская команда показала очень хорошую и содержательную игру.
Надеюсь, что против «Рейнджерс» наши игроки также себя проявят с наилучшей стороны. Однако легкой прогулки точно не будет. Будет тяжело. На кону стоит очень много: это и спортивная, и финансовая составляющая от выхода в группу Лигу чемпионов».
Матч «Динамо» Киев – «Рейнджерс» состоится 6 августа в 21:00 по киевскому времени.
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