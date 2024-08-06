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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с защитником сборной Бразилии
Италия
06 августа 2024, 05:15 |
158
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с защитником сборной Бразилии

Глейсон Бремер договорился с клубом о новом контракте

06 августа 2024, 05:15 |
158
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с защитником сборной Бразилии
ФК Ювентус. Глейсон Бремер

Туринский «Ювентуса» и бразильский центрбек Глейсон Бремер договорились о продлении контракта, сообщает официальный сайт клуба.

Новый договор расчитан до конца сезона 2028/2029. Сумма отступных за бразильского защитника будет составлять 60 млн евро.

Бремер уже подписывал новое соглашение с «Ювентусом» в декабре прошлого года, рассчитанное до лета 2028 года.

«Старая синьора» приобрела футболиста летом 2022 года в «Торино». Сумма трансфера составила 41 миллион евро.

Портал transfermarkt оценивает Бремера в 60 млн долларов. На его счету 5 поединков за сборную Бразилию.

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Глейсон Бремер Ювентус продление контракта чемпионат Италии по футболу
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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