ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с защитником сборной Бразилии
Глейсон Бремер договорился с клубом о новом контракте
Туринский «Ювентуса» и бразильский центрбек Глейсон Бремер договорились о продлении контракта, сообщает официальный сайт клуба.
Новый договор расчитан до конца сезона 2028/2029. Сумма отступных за бразильского защитника будет составлять 60 млн евро.
Бремер уже подписывал новое соглашение с «Ювентусом» в декабре прошлого года, рассчитанное до лета 2028 года.
«Старая синьора» приобрела футболиста летом 2022 года в «Торино». Сумма трансфера составила 41 миллион евро.
Портал transfermarkt оценивает Бремера в 60 млн долларов. На его счету 5 поединков за сборную Бразилию.
✍️ 𝗕𝗥𝗘𝗠𝗘𝗥 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣@bremeroficial extends his ⚪⚫ stay!— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 5, 2024
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