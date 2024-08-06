Филипп КЛЕМАН: «Игроки Динамо сильны с мячом и создают хорошие комбинации»

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Филипп Клеман пообщался с журналистами накануне первого матча против киевского «Динамо» в рамках квалификации Лиги чемпионов.

«Я считаю, что у нас есть хорошие качества. Речь идет о поиске правильного баланса, о том, чтобы использовать моменты и быть морально готовыми. Речь идет о том, чтобы найти баланс и опыт вместе с некоторыми новыми игроками, которые пришли этим летом, а затем уже добиваться результат.

Мы играем против команды, которую я очень хорошо знаю, потому что я играл против них 4 или 5 лет назад (в сезоне 2019/20 «Брюгге» прошел киевлян в квалификации ЛЧ – прим.). И многие игроки киевской команды еще здесь, так что этот проект они строили годами.

Эти матчи будут отличаться от обычных игр чемпионата, когда у нас есть доминирование и владение мячом большую часть времени. Матчи против «Динамо» будут действительно сложными, потому что они действительно сильны с мячом и создают хорошие комбинации, так что это другой уровень. Это другой стиль игры, и это действительно интересно сейчас как вызов.

Я не жду, что завтра мы будем владеть мячом 60 процентов времени, нам это и не нужно, мы приехали сюда за результатом, а не только за мячом. Да, мы хотим пройти отбор и сделаем для этого все возможное, но и Лига Европы – это не будет неудачей. В прошлом сезоне у нас было приятное путешествие в Лиге Европы, но, конечно, каждый хочет попасть в Лигу чемпионов.

Для клуба это будет иметь большое значение, а для игроков — это крупнейшая сцена в мире, где вы можете играть против лучших игроков мира. Я думаю, что все европейские соревнования настолько эволюционировали, что в Лиге Европы и Лиге конференций также могут проходить действительно важные матчи, поэтому играть в Европе всегда волнительно.

Безусловно, все хотят попасть в Лигу чемпионов, потому что это имеет большое финансовое значение, и там проходят только топовые матчи», – сказал Клеман.

Матчи Q3 Лиги чемпионов пройдут между клубами 6 и 13 августа. Первый матч киевляне проведут на условно домашней арене в польском Люблине, а ответная игра пройдет в шотландском Глазго.