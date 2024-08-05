Руслан ЧЕРНЕНКО: «Мы настраивались только на победу»

Полузащитник «Оболони» Руслан Черненко поделился впечатлениями от ничьей против «Колоса» в первом туре УПЛ.

– Руслан, мой коллега в студии Максим Гиленко, который наблюдает за вами, говорит, что у Руслана Черненко были такие красивые голы в прошлом сезоне, а в этом сезоне был тоже очень красивый гол. Можешь еще раз описать этот гол, воспроизвести, чтобы Максим Гиленко насладился в студии?

– Спасибо. Честно говоря, надо пересмотреть видео. Я так с игры только видел, буквально пару секунд, что заметил, что очень хорошо пробил, и мяч залетел в ворота. Пока не могу ничего сказать про этот гол, честно.

– Это было больше интуитивное чувство, что это удачный момент, или это все-таки сработал автоматизм, который вы нарабатываете?

– Скорее автоматизм, да. Я стараюсь на тренировках чаще бить по воротам. Такой момент: Груша мне дал передачу, я неудачно принял, но удачно ударил по воротам.

– Начав матч и завершив его первую часть со счетом 0:0, были ли ожидания, что вторая часть будет настолько насыщенной?

– Честно, не ожидали, но очень хотели победить. Первая официальная игра, домашняя, на домашнем поле с домашними болельщиками. Поэтому мы настраивались только на победу.

– Я спрашивала одного из игроков «Колоса», что вы начинаете довольно активно, владеете мячом, а затем под конец тайма фактически отдаете инициативу. Вы ее перехватываете, «Оболонь». Как удалось переломить ход игры?

– Только за счет команды, за счет всех парней. Мы играем до конца, независимо от результата. Мы все стараемся и отдаем максимум. Тем более дома. Это наша домашняя арена, здесь никому не дадим нас просто так обыграть.

– Этот матч ты заносишь в копилку с плюсом или минусом? Ответы разные, кто-то очень недоволен даже счетом 2:2.

– Скорее всего, закономерный результат, боевое 2:2. Думаю, что так. Боевое 2:2. Наверное, да, боевое с плюсом.