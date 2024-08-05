Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан ЧЕРНЕНКО: «Мы настраивались только на победу»
Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 23:12 | Обновлено 05 августа 2024, 23:25
224
0

Руслан ЧЕРНЕНКО: «Мы настраивались только на победу»

Полузащитник «Оболони» поделился впечатлениями от ничьей против «Колоса» в первом туре УПЛ

05 августа 2024, 23:12 | Обновлено 05 августа 2024, 23:25
224
0
Руслан ЧЕРНЕНКО: «Мы настраивались только на победу»
ФК Оболонь. Руслан Черненко

Полузащитник «Оболони» Руслан Черненко поделился впечатлениями от ничьей против «Колоса» в первом туре УПЛ.

– Руслан, мой коллега в студии Максим Гиленко, который наблюдает за вами, говорит, что у Руслана Черненко были такие красивые голы в прошлом сезоне, а в этом сезоне был тоже очень красивый гол. Можешь еще раз описать этот гол, воспроизвести, чтобы Максим Гиленко насладился в студии?

– Спасибо. Честно говоря, надо пересмотреть видео. Я так с игры только видел, буквально пару секунд, что заметил, что очень хорошо пробил, и мяч залетел в ворота. Пока не могу ничего сказать про этот гол, честно.

– Это было больше интуитивное чувство, что это удачный момент, или это все-таки сработал автоматизм, который вы нарабатываете?

– Скорее автоматизм, да. Я стараюсь на тренировках чаще бить по воротам. Такой момент: Груша мне дал передачу, я неудачно принял, но удачно ударил по воротам.

– Начав матч и завершив его первую часть со счетом 0:0, были ли ожидания, что вторая часть будет настолько насыщенной?

– Честно, не ожидали, но очень хотели победить. Первая официальная игра, домашняя, на домашнем поле с домашними болельщиками. Поэтому мы настраивались только на победу.

– Я спрашивала одного из игроков «Колоса», что вы начинаете довольно активно, владеете мячом, а затем под конец тайма фактически отдаете инициативу. Вы ее перехватываете, «Оболонь». Как удалось переломить ход игры?

– Только за счет команды, за счет всех парней. Мы играем до конца, независимо от результата. Мы все стараемся и отдаем максимум. Тем более дома. Это наша домашняя арена, здесь никому не дадим нас просто так обыграть.

– Этот матч ты заносишь в копилку с плюсом или минусом? Ответы разные, кто-то очень недоволен даже счетом 2:2.

– Скорее всего, закономерный результат, боевое 2:2. Думаю, что так. Боевое 2:2. Наверное, да, боевое с плюсом.

По теме:
КУРКО: «Приятно, когда на домашний матч приходят люди и поддерживают»
Проблемы Оболони на старте сезона УПЛ: минус четыре игрока
ВИДЕО. Игрокам Шахтера вручили золотые медали УПЛ и Кубок Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка Руслан Черненко
Алексей Тиньков Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Футбол | 05 августа 2024, 01:55 0
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря

Карло хочет, чтобы Кепа вернулся в «Реал»

И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
Олимпийские игры | 05 августа 2024, 21:09 1
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024

Испания сумела одержать волевую победу против Марокко

В Жироне обиделись на слова Довбика про «маленький клуб»
Футбол | 05.08.2024, 19:49
В Жироне обиделись на слова Довбика про «маленький клуб»
В Жироне обиделись на слова Довбика про «маленький клуб»
Магучих рассказала, почему ей не удалось взять высоту 2,02 м на ОИ в Париже
Олимпийские игры | 05.08.2024, 10:16
Магучих рассказала, почему ей не удалось взять высоту 2,02 м на ОИ в Париже
Магучих рассказала, почему ей не удалось взять высоту 2,02 м на ОИ в Париже
Бронзовая медалистка Олимпиады отреагировала на мировой рекорд Магучих
Олимпийские игры | 05.08.2024, 13:44
Бронзовая медалистка Олимпиады отреагировала на мировой рекорд Магучих
Бронзовая медалистка Олимпиады отреагировала на мировой рекорд Магучих
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров критически обратился к гранду УПЛ, который не отпустил игрока на ОИ
Ребров критически обратился к гранду УПЛ, который не отпустил игрока на ОИ
05.08.2024, 15:12 1
Футбол
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
04.08.2024, 23:51 3
Олимпийские игры
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
04.08.2024, 18:55 122
Олимпийские игры
Пресс-служба Олимпиады – про медаль Магучих: «Дремота приносит вам золото»
Пресс-служба Олимпиады – про медаль Магучих: «Дремота приносит вам золото»
04.08.2024, 22:58 1
Олимпийские игры
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
05.08.2024, 13:12 83
Футбол
Тибо КУРТУА: «Лунин хочет продолжать играть»
Тибо КУРТУА: «Лунин хочет продолжать играть»
04.08.2024, 08:52 3
Футбол
Магучих выиграла золото Олимпийских игр 2024! У Геращенко – бронза!
Магучих выиграла золото Олимпийских игр 2024! У Геращенко – бронза!
04.08.2024, 22:15 103
Олимпийские игры
РЕБРОВ: На Евро совершали нелепые ошибки. Вот Лунин. Почему отдал на фланг?
РЕБРОВ: На Евро совершали нелепые ошибки. Вот Лунин. Почему отдал на фланг?
05.08.2024, 14:15 71
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем