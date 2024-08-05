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  4. Проблемы Оболони на старте сезона УПЛ: минус четыре игрока
Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 20:52 |
358
0

Проблемы Оболони на старте сезона УПЛ: минус четыре игрока

Три игрока получили травмы, еще один покинул команду

05 августа 2024, 20:52 |
358
0
Проблемы Оболони на старте сезона УПЛ: минус четыре игрока
ФК Оболонь

Уже в начале нового чемпионата киевская «Оболонь» столкнулась с кадровыми проблемами.

Как стало известно Sport.ua, и в матче второго тура чемпионата УПЛ с «Рухом», который состоится 11 августа, «Оболони» не смогут помочь восстанавливающиеся после травм Константин Бычек, Максим Грисьо и Денис Теслюк.

В то же время, по имеющимся данным, больше не будет выступать за «пивоваров» нападающий Олег Вишневский, которого раньше, еще до отставки Николая Цымбала, сватали в перволиговую ЮКСУ.

Во втором туре чемпионата сможет сыграть Александр Осман, отбывший дисквалификацию.

В первом туре киевляне сыграли вничью 2:2 с «Колосом».

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Оболонь Киев Константин Бычек Максим Грисьо Денис Теслюк Олег Вишневский ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Александр Осман
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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