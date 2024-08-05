Проблемы Оболони на старте сезона УПЛ: минус четыре игрока
Три игрока получили травмы, еще один покинул команду
Уже в начале нового чемпионата киевская «Оболонь» столкнулась с кадровыми проблемами.
Как стало известно Sport.ua, и в матче второго тура чемпионата УПЛ с «Рухом», который состоится 11 августа, «Оболони» не смогут помочь восстанавливающиеся после травм Константин Бычек, Максим Грисьо и Денис Теслюк.
В то же время, по имеющимся данным, больше не будет выступать за «пивоваров» нападающий Олег Вишневский, которого раньше, еще до отставки Николая Цымбала, сватали в перволиговую ЮКСУ.
Во втором туре чемпионата сможет сыграть Александр Осман, отбывший дисквалификацию.
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