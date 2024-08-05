Георгий СУДАКОВ: «Я удивлен, что такое поле допускают в УПЛ»

«Шахтер» в первом туре нового сезона УПЛ разгромил «Ворсклу» 5:0, однако игроков гостей возмутило состояние поля полтавской команды, о чем сказал хавбек Георгий Судаков.

«Счет закономерный, но матч тяжелый, потому что это поле... Я даже удивлен, что такие поля допускают в нашем чемпионате. Ты не можешь показать тут свое качество. Но мы показали мастерство, так что счет закономерный».

«Гол Матвиенко? Классный удар у него, он должен чаще бить с дистанции, но он немного стесняется. Его гол нас расслабил, добавил уверенности команде. Все знают, что у него есть удар, нужно чаще пробивать».

«Конкурент за чемпионство? Думаю, «Динамо». Это уже история, тут ничего не изменится», – сказал Судаков.