Георгий СУДАКОВ: «Я удивлен, что такое поле допускают в УПЛ»
Шахтер все равно легко забил 5 голов
«Шахтер» в первом туре нового сезона УПЛ разгромил «Ворсклу» 5:0, однако игроков гостей возмутило состояние поля полтавской команды, о чем сказал хавбек Георгий Судаков.
«Счет закономерный, но матч тяжелый, потому что это поле... Я даже удивлен, что такие поля допускают в нашем чемпионате. Ты не можешь показать тут свое качество. Но мы показали мастерство, так что счет закономерный».
«Гол Матвиенко? Классный удар у него, он должен чаще бить с дистанции, но он немного стесняется. Его гол нас расслабил, добавил уверенности команде. Все знают, что у него есть удар, нужно чаще пробивать».
«Конкурент за чемпионство? Думаю, «Динамо». Это уже история, тут ничего не изменится», – сказал Судаков.
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чи вже всьо - нах.. він кому потрібен...