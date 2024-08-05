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  4. Георгий СУДАКОВ: «Я удивлен, что такое поле допускают в УПЛ»
Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 20:10 |
1669
8

Георгий СУДАКОВ: «Я удивлен, что такое поле допускают в УПЛ»

Шахтер все равно легко забил 5 голов

05 августа 2024, 20:10 |
1669
8
Георгий СУДАКОВ: «Я удивлен, что такое поле допускают в УПЛ»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

«Шахтер» в первом туре нового сезона УПЛ разгромил «Ворсклу» 5:0, однако игроков гостей возмутило состояние поля полтавской команды, о чем сказал хавбек Георгий Судаков.

«Счет закономерный, но матч тяжелый, потому что это поле... Я даже удивлен, что такие поля допускают в нашем чемпионате. Ты не можешь показать тут свое качество. Но мы показали мастерство, так что счет закономерный».

«Гол Матвиенко? Классный удар у него, он должен чаще бить с дистанции, но он немного стесняется. Его гол нас расслабил, добавил уверенности команде. Все знают, что у него есть удар, нужно чаще пробивать».

«Конкурент за чемпионство? Думаю, «Динамо». Это уже история, тут ничего не изменится», – сказал Судаков.

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Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 8
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easterly
Так а чьо - могли б і відмінити матч і тєхнарь присобачить. Не звикати ж - робили раніше. І не напрягалися б - в тіктокє б позавісалі)
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+4
Dragon9
Хтось конкретно зірочку хапнув
Бездарь тіктокерська
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+4
fastUA
он в Лізі Чемпіонів покажете свою якість на чудових полях Європи
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
stalevar1250
Смотрю, Судаков парень не глупый, і дуже приємно чути солов'їну
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+1
sania
Оце шарашить тупоріза! І поля не такі ,і тільки кілька гравців у світі є його рівня... Все за планом - далі Коваленко-стайл.
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0
Burevestnik
а шо, він ще в Шахтьорі?  чого не продали? 
грав би за руб єжом на хорошій траві !
 так ніби продавали в якийсь клуб АПЛ...
чи вже всьо - нах.. він кому потрібен...
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0
Main
ФК Колхозник 
Ответить
-5
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