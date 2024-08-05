РЕБРОВ: «Как я отметил после матча с Румынией, футбол – это про голы»
Главный тренер сборной Украины ответил на вопрос по поводу структуры игры сборной
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос по поводу структуры игры сборной.
«Когда мы говорим о структуре, это не означает, что все команды должны играть по одной схеме. Даже первая команда в товарищеских матчах и на Чемпионате Европы использовала разные формации: и с тремя центральными защитниками, и с двумя нападающими.
Мы не настаиваем на том, чтобы все возрастные категории придерживались одной модели игры. Однако очень важно использовать игроков на их лучших позициях в соответствии с возрастом. Также критически важно понимать требования современного футбола и первой команды – быстрая игра, быстрый прессинг, компактность на поле.
Как я отметил после проблемного матча с Румынией, футбол – это про голы. Важно завершать атаки, понимать цель контроля мяча – не просто демонстрировать преимущество, а забивать. Уровень команды определяется результатом, а не только красивой игрой».
Раннее тренер сборной Украины вспомнил провальный старт Евро-2024.
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