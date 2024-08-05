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  4. РЕБРОВ: «Как я отметил после матча с Румынией, футбол – это про голы»
Сборная УКРАИНЫ
05 августа 2024, 19:01 |
238
1

РЕБРОВ: «Как я отметил после матча с Румынией, футбол – это про голы»

Главный тренер сборной Украины ответил на вопрос по поводу структуры игры сборной

05 августа 2024, 19:01 |
238
1
РЕБРОВ: «Как я отметил после матча с Румынией, футбол – это про голы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос по поводу структуры игры сборной.

«Когда мы говорим о структуре, это не означает, что все команды должны играть по одной схеме. Даже первая команда в товарищеских матчах и на Чемпионате Европы использовала разные формации: и с тремя центральными защитниками, и с двумя нападающими.

Мы не настаиваем на том, чтобы все возрастные категории придерживались одной модели игры. Однако очень важно использовать игроков на их лучших позициях в соответствии с возрастом. Также критически важно понимать требования современного футбола и первой команды – быстрая игра, быстрый прессинг, компактность на поле.

Как я отметил после проблемного матча с Румынией, футбол – это про голы. Важно завершать атаки, понимать цель контроля мяча – не просто демонстрировать преимущество, а забивать. Уровень команды определяется результатом, а не только красивой игрой».

Раннее тренер сборной Украины вспомнил провальный старт Евро-2024.

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Евро-2024
Алексей Тиньков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Андрій Ковальов
3 голи це не головна біда того матчу. Біда в тому що ми показали напевно найгіршу гру в історії нашої збірної.
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