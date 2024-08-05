Марино ПУШИЧ: «Заключили с Матвиенко пари на количество его голов в сезоне»

В первом туре нового сезона УПЛ «Шахтер» разгромил «Ворсклу» 5:0, а дубль оформил защитник Николай Матвиенко. Наставник Марино Пушич рассказал, что перед игрой поспорил с футболистом на количество голов в сезоне.

«Хороший матч, мы доминировали с первых минут игры. В целом, хороший старт, мы заслужили победить, рад, что выиграли 5:0, что не так уж просто в этом чемпионате».

«Голы Матвиенко? Классный дальний удар. Когда Николай в предсезонке забил «Ризеспору», то мы заключили с ним пари: если он в сезоне забьет 5 или больше голов, то я для него и его жены организую изысканный ужин. Он на верном пути, и я доволен», – сказал Пушич.

В минувшем сезоне Матвиенко забил во всех турнирах 5 голов.