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  4. Марино ПУШИЧ: «Заключили с Матвиенко пари на количество его голов в сезоне»
Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 17:10 |
715
1

Марино ПУШИЧ: «Заключили с Матвиенко пари на количество его голов в сезоне»

Игрок уже забил 2 мяча

05 августа 2024, 17:10 |
715
1
Марино ПУШИЧ: «Заключили с Матвиенко пари на количество его голов в сезоне»
ФК Шахтер. Марино Пушич

В первом туре нового сезона УПЛ «Шахтер» разгромил «Ворсклу» 5:0, а дубль оформил защитник Николай Матвиенко. Наставник Марино Пушич рассказал, что перед игрой поспорил с футболистом на количество голов в сезоне.

«Хороший матч, мы доминировали с первых минут игры. В целом, хороший старт, мы заслужили победить, рад, что выиграли 5:0, что не так уж просто в этом чемпионате».

«Голы Матвиенко? Классный дальний удар. Когда Николай в предсезонке забил «Ризеспору», то мы заключили с ним пари: если он в сезоне забьет 5 или больше голов, то я для него и его жены организую изысканный ужин. Он на верном пути, и я доволен», – сказал Пушич.

В минувшем сезоне Матвиенко забил во всех турнирах 5 голов.

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Марино Пушич Николай Матвиенко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла - Шахтер Ворскла Полтава
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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justhateme
з Матньою треба укладати парі на кількість голів шо він привезе
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