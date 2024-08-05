Разгром от Шахтера, простой от Динамо, шедевры от Матвиенко и Черненко

В первую субботу августа матчем «Вереса» и «Карпат» стартовал чемпионат Украины. И сразу же стартовал урезанным: два матча были перенесены на неопределенный срок. В центральном поединке тура «Шахтер» на выезде разгромил «Ворсклу». Абсолютный дебютант турнира – «Левый берег» –уступил на выезде ЛНЗ. Настоящий триллер выдали «Оболонь» и «Колос». Неудачей завершилось и возвращение в УПЛ «Ингульца»: «казаки» в упорной борьбе уступили «Заре».

Перенос тура

Не успели начать, как сразу же переносы. Стартовый тур нового сезона УПЛ оказался урезанным: два поединка состоятся позже. Из-за участия в еврокубках матчи «Динамо» и «Полесья» (против «Александрии» и «Руха» соответственно) смещены на позже. Буква футбольного закона в этой связи полностью соблюдена, но все-таки осадок остался.

Открытие тура

На дождливом поле ровенского «Авангарда» встретились местный «Верес» и «Карпаты». Западноукраинское дерби завершилось сухой ничьей. Закономерной ничьей. Соперники вроде бы и не филонили, и пытались что-то создать, но по факту у них фактически ничего не получалось. Благо, что есть отмазка – «лишь начало сезона».

Проблемы тура

На выездную игру против «Кривбасса» команда Александра Бабича сумела с горем пополам «наскрести» футболистов лишь на стартовый состав. А вот в запасе было лишь пятеро. И четверых из них наставник «Черноморца» бросил в бой. Не повезло лишь Вечному, который так и просидел весь поединок на скамейке для запасных.

Сейв тура

Под занавес поединка в Кривом Роге гости имели отличную возможность сравнять счет. После хорошей фланговой передачи Бутко бил слета по воротам Клищука, однако голкипер «Кривбасса» в отличном прыжке переправил мяч на угловой.

Дебют тура

Абсолютный дебютант УПЛ – «Левый берег» – гостил в ЛНЗ. И был очень близок к тому, чтобы добыть первые баллы под сводом элитного дивизиона. Команда из Киевской области стоически выдержала натиск хозяев, но для ничьей ей не хватило считанных минут. На третьей добавленной ко времени второго тайма минуте точный удар Ассинора принес черкасской команде победу.

Резонанс тура

Вполне возможно, что единственный и победный мяч в ворота «Левого берега» футболисты ЛНЗ забили с нарушением правил. В моменте, который был перед взятием ворот, Марк Ассинор наступил на ногу полузащитнику гостей Руслану Дедуху. Однако арбитр встречи Кубряк нарушение правил не зафиксировал.

Разгром тура

В центральном поединке тура «Ворскла» принимала «Шахтер». Фактически повторился финал последнего по счету розыгрыша Кубка Украины. Только в этом случае полтавчане не сумели противопоставить чемпиону ровным счетом ничего. Команда Долганского пропустила сразу пять сухих мячей от команды Пушича. Причем, что интересно, дублем отличился не кто-то из игроков атаки, а центрбек Матвиенко.

Голы тура

Первый гол в матче «Ворскла» – «Шахтер» получился на загляденье. Капитан «горняков» Матвиенко мощно приложился по мячу метров с 28-и, и футбольный снаряд по замысловатой траектории влетел в дальнюю стойку ворот Исенко, а от нее – в сетку.

⚽️ Перший гол «Шахтаря» в новому сезоні вийшов 🔥🔥🔥



🚀 Потужний удар Миколи Матвієнка в матчі з «Ворсклою» 👏🏻#Shakhtar #ВорсклаШахтар pic.twitter.com/t2Ms32owNv — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 4, 2024

Не менее красивый шедевр «нарисовал» в игре против «Колоса» полузащитник «Оболони» Черненко. Руслан отправил мяч в сетку ворот классным ударом с разворота: прямо в дальний угол.

Слова тура

После поединка с «Ворсклой» главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал о том, как мотивировал Николая Матвиенко: «Перед началом сезона мы с ним заключили пари. Я сказал ему: «Если забиваешь пять или больше мячей в этом сезоне – за мой счет отличный ужин для тебя и твоей жены». Я действительно рад, что он уже начал заниматься тем, чтобы победить меня в этом противостоянии. Я полностью доволен тем, как отыграла наша линия обороны – не только Николай, но и другие наши защитники. Я персонально очень счастлив за Николая, потому что он – замечательный игрок и отличный человек. Он – игрок топ-уровня, который это и доказал».

Традиция тура

В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги «Оболонь» и «Колос» встретились в рамках первого тура. Спустя год история снова повторилась: «пивовары» и «аграрии» опять сошлись в стартовом туре нового сезона. И, что интересно, и тогда была зафиксирована ничья, и сейчас.

Болельщики тура

Матч между «Оболонью» и «Колосом» привлек внимание и ВИП-болельщиков. Игру посетили главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, наставник юношеской сборной страны (до 19 лет) Дмитрий Михайленко, а также президент УПЛ Евгений Дикий.

Развязка тура

Несмотря на разные «весовые категории» – фаворит против новичка – матч «Зари» и «Ингульца» получился очень упорным. Луганчане быстро открыли счет (усилиями Башича), но в середине первого тайма гости его сравняли. Отличился Белоцерковец. На протяжении почти всего второго тайма «казаки» сдерживали натиск оппонента. Для того, чтобы этот натиск сдержать полностью, им не хватило пары минут. Победный мяч хозяева забили на второй компенсированной минуте. Мяч авторства Яцика.

Символическая сборная тура