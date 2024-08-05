Анастасия Соболева – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (№226 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Гамбурге (Германия).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Зейнеп Сонмез из Турции (№132 WTA). Время начала поединка – 12:05 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Майяр Шериф (№82 WTA) или Мари Бенуа (№243 WTA).

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