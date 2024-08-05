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  4. Анастасия Соболева – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 августа 2024, 12:05 | Обновлено 05 августа 2024, 12:10
166
0

Анастасия Соболева – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Гамбурге

05 августа 2024, 12:05 | Обновлено 05 августа 2024, 12:10
166
0
Анастасия Соболева – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

5 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (№226 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Гамбурге (Германия).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Зейнеп Сонмез из Турции (№132 WTA). Время начала поединка – 12:05 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Майяр Шериф (№82 WTA) или Мари Бенуа (№243 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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