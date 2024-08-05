6 августа в 21:00 состоится первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» Киев и «Рейнджерс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в польском городе Люблине на Арене Люблин.

На 13 августа в шотландском Глазго запланировано ответный матч между этими командами.

Ранее в Q2 Лиги чемпионов киевское Динамо дважды уничтожила сербский Партизан (6:2 и 3:0).

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Рейнджерс

Вимдеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2, Динамо TV и FootballHub.