Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Рейнджерс
6 августа в 21:00 состоится первый матч 3-го раунда квалификации ЛЧ
6 августа в 21:00 состоится первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» Киев и «Рейнджерс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в польском городе Люблине на Арене Люблин.
На 13 августа в шотландском Глазго запланировано ответный матч между этими командами.
Ранее в Q2 Лиги чемпионов киевское Динамо дважды уничтожила сербский Партизан (6:2 и 3:0).
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Рейнджерс
Вимдеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2, Динамо TV и FootballHub.
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