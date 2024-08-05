Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Рейнджерс
Лига чемпионов
05 августа 2024, 10:57 | Обновлено 05 августа 2024, 11:03
982
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Рейнджерс

6 августа в 21:00 состоится первый матч 3-го раунда квалификации ЛЧ

05 августа 2024, 10:57 | Обновлено 05 августа 2024, 11:03
982
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо

6 августа в 21:00 состоится первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» Киев и «Рейнджерс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в польском городе Люблине на Арене Люблин.

На 13 августа в шотландском Глазго запланировано ответный матч между этими командами.

Ранее в Q2 Лиги чемпионов киевское Динамо дважды уничтожила сербский Партизан (6:2 и 3:0).

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Рейнджерс

Вимдеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2, Динамо TV и FootballHub.

По теме:
Динамо – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс где смотреть
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумный Хижняк, две бронзы и Ярослава Великая. Как прошел 9-й день ОИ
Олимпийские игры | 05 августа 2024, 07:30 7
Безумный Хижняк, две бронзы и Ярослава Великая. Как прошел 9-й день ОИ
Безумный Хижняк, две бронзы и Ярослава Великая. Как прошел 9-й день ОИ

Sport.ua рассказывает о событиях самого успешного для Украины дня на 33-й Олимпиаде

Франция U-23 – Египет U-23. Прогноз и анонс матч 1/2 финала Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 05 августа 2024, 06:21 0
Франция U-23 – Египет U-23. Прогноз и анонс матч 1/2 финала Олимпиады-2024
Франция U-23 – Египет U-23. Прогноз и анонс матч 1/2 финала Олимпиады-2024

Поединок состоится 5 августа 22:00 по Киеву

Анна РЫЖИКОВА: «Поведение Бубки не вызывает никакого уважения»
Другие виды | 04.08.2024, 13:37
Анна РЫЖИКОВА: «Поведение Бубки не вызывает никакого уважения»
Анна РЫЖИКОВА: «Поведение Бубки не вызывает никакого уважения»
Магучих выиграла золото Олимпийских игр 2024! У Геращенко – бронза!
Олимпийские игры | 04.08.2024, 22:15
Магучих выиграла золото Олимпийских игр 2024! У Геращенко – бронза!
Магучих выиграла золото Олимпийских игр 2024! У Геращенко – бронза!
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Футбол | 05.08.2024, 01:55
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
04.08.2024, 11:40 3
Футбол
СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
04.08.2024, 20:03
Олимпийские игры
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
04.08.2024, 12:07 4
Футбол
Тибо КУРТУА: «Лунин хочет продолжать играть»
Тибо КУРТУА: «Лунин хочет продолжать играть»
04.08.2024, 08:52 3
Футбол
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
03.08.2024, 11:16 4
Олимпийские игры
Топ-клуб нацелился на трансфер Зинченко этим летом. Арсенал принял решение
Топ-клуб нацелился на трансфер Зинченко этим летом. Арсенал принял решение
03.08.2024, 11:18 13
Футбол
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
04.08.2024, 23:51 3
Олимпийские игры
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
04.08.2024, 18:55 120
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем