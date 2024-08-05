Определен победитель турнира ATP 500 в столице США
Себастьян Корда прервал серию из пяти поражений в финалах
Состоялся финал на хардовом турнире ATP 500 в Вашингтоне (США).
В поединке за титул сошлись американец Себастьян Корда (№22 ATP) и Флавио Коболли (№48 ATP). Представитель США одержал волевую победу.
Вашингтон. Финал
Себастьян Корда (США) – Флавио Коболли (Италия) – 4:6, 6:2, 6:0
Для Корды это был восьмой финал на уровне ATP и только второй титул. Успех в Вашингтоне позволил ему обновить лучшее достижение в мировом рейтинга – 18-е место.
Коболли сыграл первый финал ATP в карьере. Он также обновил свой лучший рейтинг – 33 позиция.
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