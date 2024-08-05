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  4. Определен победитель турнира ATP 500 в столице США
ATP
05 августа 2024, 08:17 |
227
0

Определен победитель турнира ATP 500 в столице США

Себастьян Корда прервал серию из пяти поражений в финалах

05 августа 2024, 08:17 |
227
0
Определен победитель турнира ATP 500 в столице США
Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли и Себастьян Корда

Состоялся финал на хардовом турнире ATP 500 в Вашингтоне (США).

В поединке за титул сошлись американец Себастьян Корда (№22 ATP) и Флавио Коболли (№48 ATP). Представитель США одержал волевую победу.

Вашингтон. Финал
Себастьян Корда (США) – Флавио Коболли (Италия) – 4:6, 6:2, 6:0

Для Корды это был восьмой финал на уровне ATP и только второй титул. Успех в Вашингтоне позволил ему обновить лучшее достижение в мировом рейтинга – 18-е место.

Коболли сыграл первый финал ATP в карьере. Он также обновил свой лучший рейтинг – 33 позиция.

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ATP Вашингтон Себастьян Корда Флавио Коболли
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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