Определен победитель турнира ATP 500 в столице США

Состоялся финал на хардовом турнире ATP 500 в Вашингтоне (США).

В поединке за титул сошлись американец Себастьян Корда (№22 ATP) и Флавио Коболли (№48 ATP). Представитель США одержал волевую победу.

Вашингтон. Финал

Себастьян Корда (США) – Флавио Коболли (Италия) – 4:6, 6:2, 6:0

Для Корды это был восьмой финал на уровне ATP и только второй титул. Успех в Вашингтоне позволил ему обновить лучшее достижение в мировом рейтинга – 18-е место.

Коболли сыграл первый финал ATP в карьере. Он также обновил свой лучший рейтинг – 33 позиция.