ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал подписал трансферный провал Арсенала

Испанский «Вильярреал» огласил о подписании контракта с 29-летним вингером Николя Пепе. Стороны договорились о сотрудничестве на два сезона.

Его последним клубом был турецкий «Трабзонспор». В прошлом сезоне Пепе провел 19 игр в чемпионате Турции и забил 5 голов. Николя покинул турецкий клуб свободным агентом.

Игрок сборной Кот-д'Ивуара большинство карьеры провел во французских клубах. Особенно успешным был период в «Лилле». Летом 2019 года лондонский «Арсенал» отдал за хавбека 80 млн евро.

За «канониров» Николя во всех турнирах сыграл 112 матчей и забил 27 голов. Портал transfermarkt оценивает Пепе в 8,5 млн евро.