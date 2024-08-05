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Испания
05 августа 2024, 04:32 | Обновлено 05 августа 2024, 04:51
571
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал подписал трансферный провал Арсенала

Николя Пепе перебрался в Испанию в статусе свободного агента

05 августа 2024, 04:32 | Обновлено 05 августа 2024, 04:51
571
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал подписал трансферный провал Арсенала
ФК Вильярреал. Николя Пепе

Испанский «Вильярреал» огласил о подписании контракта с 29-летним вингером Николя Пепе. Стороны договорились о сотрудничестве на два сезона.

Его последним клубом был турецкий «Трабзонспор». В прошлом сезоне Пепе провел 19 игр в чемпионате Турции и забил 5 голов. Николя покинул турецкий клуб свободным агентом.

Игрок сборной Кот-д'Ивуара большинство карьеры провел во французских клубах. Особенно успешным был период в «Лилле». Летом 2019 года лондонский «Арсенал» отдал за хавбека 80 млн евро.

За «канониров» Николя во всех турнирах сыграл 112 матчей и забил 27 голов. Портал transfermarkt оценивает Пепе в 8,5 млн евро.

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Николя Пепе Вильярреал Арсенал Лондон свободный агент трансферы Ла Лиги
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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