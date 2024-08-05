ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал подписал трансферный провал Арсенала
Николя Пепе перебрался в Испанию в статусе свободного агента
Испанский «Вильярреал» огласил о подписании контракта с 29-летним вингером Николя Пепе. Стороны договорились о сотрудничестве на два сезона.
Его последним клубом был турецкий «Трабзонспор». В прошлом сезоне Пепе провел 19 игр в чемпионате Турции и забил 5 голов. Николя покинул турецкий клуб свободным агентом.
Игрок сборной Кот-д'Ивуара большинство карьеры провел во французских клубах. Особенно успешным был период в «Лилле». Летом 2019 года лондонский «Арсенал» отдал за хавбека 80 млн евро.
За «канониров» Николя во всех турнирах сыграл 112 матчей и забил 27 голов. Портал transfermarkt оценивает Пепе в 8,5 млн евро.
Nicolas Pépé firma por dos temporadas, hasta junio de 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ pic.twitter.com/T3FA2DqkEF— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 4, 2024
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