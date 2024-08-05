КУХАРЕВИЧ: «Возвращение в Хиберниан - это хорошая возможность для меня»

Украинский нападающий Владислав Кухаревич прокомментировал свое возвращение в шотландский клуб «Хиберниан». За команду из Эдинбурга форвард выступал в сезоне 2022/2023.

«Я очень рад быть здесь. У меня остались хорошие воспоминания, и я готов начать все с самого начала. Мне приятно было узнать, что клуб хочет меня вернуть, и я подумал, что это хорошая возможность для меня. Я хотел сделать это как можно скорее.

У нас были хорошие разговоры с главным тренером. Он был одной из главных причин, почему я приехал сюда. Я знаю, кто он, какой он человек, и какой профессионал. Я хотел снова с ним поработать. Мне нужно регулярно играть в футбол. Когда я играл здесь, я чувствовал себя счастливым. У меня была хорошая связь с болельщиками и командой. Все было замечательно. У меня остались хорошие воспоминания, и я хотел бы повторить это снова.

Болельщики прекрасные. Я получил так много сообщений от них. Они были еще одной из главных причин, из-за которой я приехал сюда. Не могу дождаться, когда снова встречусь с ними на стадионе», – сказал Кухаревич.

Прошлый сезон 23-летний Кухаревич отыграл за «Суонси», но в 10 матчах Чемпионшипа забил лишь 1 гол. За «Хиберниан» футболист будет выступать на правах аренды.