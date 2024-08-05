Продержался меньше месяца. Бывший форвард Шахтера и Динамо покинул Пюник

Армянский «Пюник» сообщил, что по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с украинским форвардом Владиславом Кулачем.

16-кратный чемпион Армении указывает, что причиной досрочного прекращения сотрудничества стали личные проблемы украинца.

Кулач подписал контракт с клубом 7 июля. Перед переездом в ереванский клуб украинец с января 2023 года выступал за азербайджанскую «Зирю».

Владислав – воспитанник «Шахтера». 31-летний нападающий также был игроком «Мариуполя», запорожского «Металлурга», «Стали» (Каменское), «Зари», «Александрии», «Ворсклы» и «Динамо».

В сезоне 2020/2021 с показателем в 15 забитых мячей стал лучшим бомбардиром УПЛ в составе «Ворсклы». Портал transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.