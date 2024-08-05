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Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 02:32 | Обновлено 05 августа 2024, 02:34
11
0

Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Рад, что сумел принести победу клубу» 

Футболист поблагодарил одноклубника за хорошую передачу

05 августа 2024, 02:32 | Обновлено 05 августа 2024, 02:34
11
0
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Рад, что сумел принести победу клубу» 
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Хавбек «Кривбасс» Егор Твердохлеб доволен, что его гол принес команде победу в матче 1-го тура УПЛ над «Черноморцем» (1:0).

«Я очень рад забитому голу. Очень ждал этого, хотел забить перед родными болельщиками. Спасибо команде за поддержку. Хорошо, что удалось отличиться и принести «Кривбассу» победу.

Также хочу поблагодарить за передачу Кузыку. Отдал просто шикарный пас, мне же оставалось просто подправить мяч в ворота, поэтому, считаю, это больше его гол, чем мой», – сказал Твердохлеб.

Полузащитник перешел в клуб из Кривого Рога в январе. За него «Кривбасс» заплатил «Минаю» 300 тысяч евро.

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Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Кривбасс - Черноморец чемпионат Украины по футболу
Руслан Травкин Источник: ФК Кривбасс
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