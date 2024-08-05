Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Рад, что сумел принести победу клубу» 

Хавбек «Кривбасс» Егор Твердохлеб доволен, что его гол принес команде победу в матче 1-го тура УПЛ над «Черноморцем» (1:0).

«Я очень рад забитому голу. Очень ждал этого, хотел забить перед родными болельщиками. Спасибо команде за поддержку. Хорошо, что удалось отличиться и принести «Кривбассу» победу.

Также хочу поблагодарить за передачу Кузыку. Отдал просто шикарный пас, мне же оставалось просто подправить мяч в ворота, поэтому, считаю, это больше его гол, чем мой», – сказал Твердохлеб.

Полузащитник перешел в клуб из Кривого Рога в январе. За него «Кривбасс» заплатил «Минаю» 300 тысяч евро.