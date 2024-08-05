Цуриков повторил рекорд Сидорчука

В поединке с «Оболонью» (2:2) Андрей Цуриков сделал первый дубль в чемпионатах Украины. Причем премьерный дуплет защитник «Колоса» исполнил в 216-м матче, повторив тем самым рекорд УПЛ, принадлежащий Сергею Сидорчуку.

К слову, дубль Цурикова стал 10-м для «Колоса» в элитном дивизионе, а первый гол в ворота «пивоваров» оказался 20-м для самого Андрея в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные дубли игроков в чемпионатах Украины