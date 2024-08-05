Цуриков повторил рекорд Сидорчука
Защитник ковалевцев сделал первый дубль в УПЛ в 216-м матче
В поединке с «Оболонью» (2:2) Андрей Цуриков сделал первый дубль в чемпионатах Украины. Причем премьерный дуплет защитник «Колоса» исполнил в 216-м матче, повторив тем самым рекорд УПЛ, принадлежащий Сергею Сидорчуку.
К слову, дубль Цурикова стал 10-м для «Колоса» в элитном дивизионе, а первый гол в ворота «пивоваров» оказался 20-м для самого Андрея в украинских чемпионатах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние премьерные дубли игроков в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
216-й
|
Сергей СИДОРЧУК
|
Динамо
|
30.10.2021
|
Мариуполь (г)
|
3:2
|
216-й
|
Андрей ЦУРИКОВ
|
Колос
|
04.08.2024
|
Оболонь (2013) (г)
|
2:2
|
197-й
|
Анатолий ДИДЕНКО
|
Волынь
|
14.05.2016
|
Говерла (г)
|
4:1
|
193-й
|
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ
|
Севастополь
|
09.04.2011
|
Волынь (д)
|
4:1
|
184-й
|
Вячеслав ШАРПАР
|
Ворскла
|
18.03.2019
|
Арсенал (г)
|
2:2
|
178-й
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
Днепр
|
21.07.2002
|
Оболонь (г)
|
3:1
|
176-й
|
Евгений ЧЕБЕРЯЧКО
|
Днепр
|
30.07.2011
|
Ильичевец (д)
|
3:0
|
172-й
|
Константин САХАРОВ
|
Ильичевец
|
27.09.2003
|
Звезда (г)
|
2:2
|
171-й
|
Валерий ФЕДОРЧУК
|
Мариуполь
|
16.09.2018
|
Олимпик (г)
|
3:1
|
170-й
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
30.10.2015
|
Заря (г)
|
7:1
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