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  4. Цуриков повторил рекорд Сидорчука
Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 01:33 |
120
1

Цуриков повторил рекорд Сидорчука

Защитник ковалевцев сделал первый дубль в УПЛ в 216-м матче

05 августа 2024, 01:33 |
120
1
Цуриков повторил рекорд Сидорчука
ФК Колос

В поединке с «Оболонью» (2:2) Андрей Цуриков сделал первый дубль в чемпионатах Украины. Причем премьерный дуплет защитник «Колоса» исполнил в 216-м матче, повторив тем самым рекорд УПЛ, принадлежащий Сергею Сидорчуку.

К слову, дубль Цурикова стал 10-м для «Колоса» в элитном дивизионе, а первый гол в ворота «пивоваров» оказался 20-м для самого Андрея в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные дубли игроков в чемпионатах Украины

Матч

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

216-й

Сергей СИДОРЧУК

Динамо

30.10.2021

Мариуполь (г)

3:2

216-й

Андрей ЦУРИКОВ

Колос

04.08.2024

Оболонь (2013) (г)

2:2

197-й

Анатолий ДИДЕНКО

Волынь

14.05.2016

Говерла (г)

4:1

193-й

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ

Севастополь

09.04.2011

Волынь (д)

4:1

184-й

Вячеслав ШАРПАР

Ворскла

18.03.2019

Арсенал (г)

2:2

178-й

Олег ШЕЛАЕВ

Днепр

21.07.2002

Оболонь (г)

3:1

176-й

Евгений ЧЕБЕРЯЧКО

Днепр

30.07.2011

Ильичевец (д)

3:0

172-й

Константин САХАРОВ

Ильичевец

27.09.2003

Звезда (г)

2:2

171-й

Валерий ФЕДОРЧУК

Мариуполь

16.09.2018

Олимпик (г)

3:1

170-й

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

30.10.2015

Заря (г)

7:1
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Viktor Shvachko
Сидорчук і Цуріков - запоріжці!
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