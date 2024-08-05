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05 августа 2024, 01:11 |
36
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 августа

Важные события во всех видах спорта

05 августа 2024, 01:11 |
36
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Пюник – Урарту

Favbet 1.83 – 3.48 – 3.80

19:00 Марокко U-23 – Испания U-23

Favbet 3.62 – 3.13 – 2.25

22:00 Франция U-23 – Египет U-23

Favbet 1.37 – 4.90 – 9.40

22:00 Фулхэм – Севилья

Favbet 2.78 – 3.60 – 2.40

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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