Другие новости05 августа 2024, 01:11 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 августа
Важные события во всех видах спорта
05 августа 2024, 01:11 |
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В понедельник, 5 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Пюник – Урарту
19:00 Марокко U-23 – Испания U-23
22:00 Франция U-23 – Египет U-23
22:00 Фулхэм – Севилья
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