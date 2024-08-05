ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 августа

В понедельник, 5 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Пюник – Урарту

1.83 – 3.48 – 3.80

19:00 Марокко U-23 – Испания U-23

3.62 – 3.13 – 2.25

22:00 Франция U-23 – Египет U-23

1.37 – 4.90 – 9.40

22:00 Фулхэм – Севилья

2.78 – 3.60 – 2.40