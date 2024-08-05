Шахтер одержал одну из самых крупных побед в первых турах УПЛ
С большим преимуществом выигрывали на старте чемпионата только сами горняки и «Заря»
«Шахтер», разгромив на выезде «Ворсклу» со счетом 5:0, стал автором одной из самых крупных побед на старте сезона. С большим преимуществом выигрывали в первых матчах чемпионата только сами горняки – 6:0 дома с «Арсеналом» в ЧУ-2012/13 и «Заря» – 6:0 в гостях с запорожским «Металлургом» в ЧУ-2015/16.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные победы на старте сезона
|
Сезон
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
2012/13
|
Шахтер
|
Арсенал (д)
|
6:0
|
2015/16
|
Заря
|
Металлург З (г)
|
6:0
|
1992/93
|
Динамо
|
Кремень (д)
|
5:0
|
1997/98
|
Шахтер
|
Металлург М (г)
|
5:0
|
1999/00
|
Металлург М
|
Черноморец (д)
|
5:0
|
2001/02
|
Динамо
|
Полиграфтехника (д)
|
5:0
|
2005/06
|
Металлург Д
|
Сталь А (д)
|
5:0
|
2006/07
|
Шахтер
|
Кривбасс (д)
|
5:0
|
2009/10
|
Динамо
|
Черноморец (д)
|
5:0
|
2016/17
|
Днепр
|
Волынь (д)
|
5:0
|
2024/25
|
Шахтер
|
Ворскла (г)
|
5:0
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