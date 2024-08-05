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Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 00:57 | Обновлено 05 августа 2024, 01:02
28
0

Шахтер одержал одну из самых крупных побед в первых турах УПЛ

С большим преимуществом выигрывали на старте чемпионата только сами горняки и «Заря»

05 августа 2024, 00:57 | Обновлено 05 августа 2024, 01:02
28
0
Шахтер одержал одну из самых крупных побед в первых турах УПЛ
ФК Шахтер

«Шахтер», разгромив на выезде «Ворсклу» со счетом 5:0, стал автором одной из самых крупных побед на старте сезона. С большим преимуществом выигрывали в первых матчах чемпионата только сами горняки – 6:0 дома с «Арсеналом» в ЧУ-2012/13 и «Заря» – 6:0 в гостях с запорожским «Металлургом» в ЧУ-2015/16.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные победы на старте сезона

Сезон

Клуб

Соперник

Счет

2012/13

Шахтер

Арсенал (д)

6:0

2015/16

Заря

Металлург З (г)

6:0

1992/93

Динамо

Кремень (д)

5:0

1997/98

Шахтер

Металлург М (г)

5:0

1999/00

Металлург М

Черноморец (д)

5:0

2001/02

Динамо

Полиграфтехника (д)

5:0

2005/06

Металлург Д

Сталь А (д)

5:0

2006/07

Шахтер

Кривбасс (д)

5:0

2009/10

Динамо

Черноморец (д)

5:0

2016/17

Днепр

Волынь (д)

5:0

2024/25

Шахтер

Ворскла (г)

5:0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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