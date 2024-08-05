Шахтер одержал одну из самых крупных побед в первых турах УПЛ

«Шахтер», разгромив на выезде «Ворсклу» со счетом 5:0, стал автором одной из самых крупных побед на старте сезона. С большим преимуществом выигрывали в первых матчах чемпионата только сами горняки – 6:0 дома с «Арсеналом» в ЧУ-2012/13 и «Заря» – 6:0 в гостях с запорожским «Металлургом» в ЧУ-2015/16.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные победы на старте сезона