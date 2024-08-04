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  4. Чемпионат Бельгии. Андерлехт обыграл Антверпен, Брюгге уступил Стандарду
Чемпионат Бельгии
Антверпен
04.08.2024 14:30 – FT 1 : 2
Андерлехт
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Бельгия
04 августа 2024, 23:17 | Обновлено 04 августа 2024, 23:21
88
2

Чемпионат Бельгии. Андерлехт обыграл Антверпен, Брюгге уступил Стандарду

Завершились четыре матча второго тура Бельгийской Про Лиги

04 августа 2024, 23:17 | Обновлено 04 августа 2024, 23:21
88
2
Чемпионат Бельгии. Андерлехт обыграл Антверпен, Брюгге уступил Стандарду
Getty Images/Global Images Ukraine

Четырьмя матчами завершился второй тур в бельгийской Про Лиге 2024/25.

Брюссельский «Андерлехт» в гостевом матче обыграл «Антверпен». Хозяева в середине первого тайма открыли счет голом в свои ворота – отличился Сенне Ламменс. Но через десять минут Гирано Керк сравнял, а под конец встречи Маджид Ашимеру принес «Андерлехту» победу.

«Брюгге» в гостях минимально проиграл льежскому «Стандарду». Единственный гол в середине второго тайма забил Марко Булат.

Первую победу в сезоне одержал новичок Про Лиги «Дендер», который в гостях обыграл «Гент», а «Серкль Брюгге» дома уступил «Кортрейку».

Бельгийская Про Лига, тур 2

4 августа

Антверпен – Андерлехт (Брюссель) – 1:2
Голы: Керк, 34 – Ламменс, 25 (в свои ворота), Ашимеру, 80.

Стандард (Льеж) – Брюгге – 1:0
Гол: Булат, 64.

Серкль Брюгге – Кортрейк – 1:2
Голы: Сомерс, 44 – Ферри, 14, Мампасси, 68.

Гент – Дендер (Дендерлеув) – 1:2
Голы: Йокота, 47 – Соладио, 24, Берте, 87.

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Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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GloryUkraine
Оперативно виправили.😁
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GloryUkraine
Чемпіонат Бразилії, в якому  Андерлехт обіграв Антверпен, а Брюгге поступився Стандарту?
Обкурилися? 😂😂😂
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0
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