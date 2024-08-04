Чемпионат Бельгии. Андерлехт обыграл Антверпен, Брюгге уступил Стандарду
Завершились четыре матча второго тура Бельгийской Про Лиги
Четырьмя матчами завершился второй тур в бельгийской Про Лиге 2024/25.
Брюссельский «Андерлехт» в гостевом матче обыграл «Антверпен». Хозяева в середине первого тайма открыли счет голом в свои ворота – отличился Сенне Ламменс. Но через десять минут Гирано Керк сравнял, а под конец встречи Маджид Ашимеру принес «Андерлехту» победу.
«Брюгге» в гостях минимально проиграл льежскому «Стандарду». Единственный гол в середине второго тайма забил Марко Булат.
Первую победу в сезоне одержал новичок Про Лиги «Дендер», который в гостях обыграл «Гент», а «Серкль Брюгге» дома уступил «Кортрейку».
Бельгийская Про Лига, тур 2
4 августа
Антверпен – Андерлехт (Брюссель) – 1:2
Голы: Керк, 34 – Ламменс, 25 (в свои ворота), Ашимеру, 80.
Стандард (Льеж) – Брюгге – 1:0
Гол: Булат, 64.
Серкль Брюгге – Кортрейк – 1:2
Голы: Сомерс, 44 – Ферри, 14, Мампасси, 68.
Гент – Дендер (Дендерлеув) – 1:2
Голы: Йокота, 47 – Соладио, 24, Берте, 87.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua представляет анонс 9-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET
Олимпийский турнир по баскетболу состоится с 27 июля по 11 августа
Обкурилися? 😂😂😂