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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 20:14 |
874
0

Клуб французской Лиги 1 интересуется хавбеком Шахтера

Дмитрия Крыськива изучают селекционеры «Монпелье»

04 августа 2024, 20:14 |
874
0
Клуб французской Лиги 1 интересуется хавбеком Шахтера
instagram.com/dima_kryskiv

23-летний центральный полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив находится в сфере интересов клуба французской Лиги 1 «Монпелье».

По информации Sport.ua, селекционеры французского клуба внимательно изучали выступления и возможности Крыськива на футбольном турнире в рамках Олимпиады-2024, на котором Дмитрий провел все три поединка «сине-желтых», отличившись одним забитым мячом в ворота команды Марокко.

В «Монпелье», который по итогам минувшего сезона Лиги 1 финишировал на 12-м месте, сейчас существует проблема в центре поля, поэтому клуб остро нуждается в качественном усилении на эту позицию.

Примечательно, что по данным Transfermarkt, контракт Крыськива с «Шахтером» действует до 31 декабря 2024 года. По этой причине хавбек уже сейчас может подписать преконтракт с любым клубом, в который перейдет 1 января 2025-го свободным агентом.

На счету Дмитрия Крыськива 61 матч, 11 голов и 12 ассистов за «Шахтер», а также 3 матча и 1 гол в сборной Украины.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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