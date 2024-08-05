Довбик признался, о чем говорил с Де Росси и Фридкиными перед трансфером

2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».

Перед трансфером Довбику напрямую позвонили тренер «Ромы» Даниэле Де Росси и владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины. Артем вспомнил эти разговоры.

«Я разговаривал с Фридкиными. Я никогда не разговаривал с владельцами клуба перед переходом. Меня это убедило приехать сюда. Я хочу их поблагодарить, ведь почувствовал большое доверие. Тренер «Ромы» Де Росси объяснил мне все на тактическом уровне и передал мне силу «Ромы». После этих разговоров я почувствовал положительные эмоции и именно поэтому я сделал выбор в пользу «Ромы», – сказал Довбик.