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Италия
05 августа 2024, 01:17 | Обновлено 05 августа 2024, 02:16
436
0

Довбик признался, о чем говорил с Де Росси и Фридкиными перед трансфером

Украинец покинул «Жирону» и перешел в римский клуб

05 августа 2024, 01:17 | Обновлено 05 августа 2024, 02:16
436
0
Довбик признался, о чем говорил с Де Росси и Фридкиными перед трансфером
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».

Перед трансфером Довбику напрямую позвонили тренер «Ромы» Даниэле Де Росси и владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины. Артем вспомнил эти разговоры.

«Я разговаривал с Фридкиными. Я никогда не разговаривал с владельцами клуба перед переходом. Меня это убедило приехать сюда. Я хочу их поблагодарить, ведь почувствовал большое доверие. Тренер «Ромы» Де Росси объяснил мне все на тактическом уровне и передал мне силу «Ромы». После этих разговоров я почувствовал положительные эмоции и именно поэтому я сделал выбор в пользу «Ромы», – сказал Довбик.

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Даниэле Де Росси Дэн Фридкин Рома Рим Серия A трансферы Серии A трансферы Артем Довбик чемпионат Италии по футболу
Дмитро Олійник Источник: La Gazzetta dello Sport
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