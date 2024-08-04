ВИДЕО. Матвиенко забил гол-красавец в первом туре нового сезона УПЛ
Николай разрядил свою пушку в матче с «Ворсклой» в Полтаве
В воскресенье, 4 августа, в 15:30 начался матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.
Уже на 8-й минуте матча после поперечной передачи партнера Николай Матвиенко метров с 30-ти точно пробил в левый верхний угол. Первый гол «Шахтера» в новом сезоне стал настоящим шедевром.
Для Матвиенко это 202-й матч в футболке первой команды «Шахтера» и 14-й гол.
Отметим, что команды играют на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского, «Шахтер» – действующий чемпион Украины, «Ворскла» в прошлом сезоне заняла 9-е место.
⚽️ Перший гол «Шахтаря» в новому сезоні вийшов 🔥🔥🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 4, 2024
🚀 Потужний удар Миколи Матвієнка в матчі з «Ворсклою» 👏🏻#Shakhtar #ВорсклаШахтар pic.twitter.com/t2Ms32owNv
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