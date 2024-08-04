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  4. ВИДЕО. Матвиенко забил гол-красавец в первом туре нового сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 16:22 | Обновлено 04 августа 2024, 16:30
1594
1

ВИДЕО. Матвиенко забил гол-красавец в первом туре нового сезона УПЛ

Николай разрядил свою пушку в матче с «Ворсклой» в Полтаве

04 августа 2024, 16:22 | Обновлено 04 августа 2024, 16:30
1594
1
ВИДЕО. Матвиенко забил гол-красавец в первом туре нового сезона УПЛ
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 4 августа, в 15:30 начался матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.

Уже на 8-й минуте матча после поперечной передачи партнера Николай Матвиенко метров с 30-ти точно пробил в левый верхний угол. Первый гол «Шахтера» в новом сезоне стал настоящим шедевром.

Для Матвиенко это 202-й матч в футболке первой команды «Шахтера» и 14-й гол.

Отметим, что команды играют на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского, «Шахтер» – действующий чемпион Украины, «Ворскла» в прошлом сезоне заняла 9-е место.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер Николай Матвиенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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