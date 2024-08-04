Италия04 августа 2024, 13:47 |
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Рома - Олимпиакос - 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
04 августа 2024, 13:47 |
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3 августа, состоялся товарищеский матч между римской «Ромой» и греческим «Олимпиакосом». Команды сыграли вничью 1:1.
За обе команды играют форварды сборной Украины – Артем Довбик защищает цвета «Ромы», а Роман Яремчук играет за «Олимпиакос». Довбик попал в заявку на этот матч, начал его в запасе, но вышел на поле на 46-й минуте. Роман Яремчук наблюдал за матчем в запасе.
Товарищеские матчи. 3 августа.
Рома – Олимпиакос – 1:1
Голы: Пеллегрини, 17 - Родиней, 22.
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