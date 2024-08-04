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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 11:40 | Обновлено 04 августа 2024, 12:23
152
1

Третий год подряд УПЛ стартует матчем с нулевой ничьей

Автором первого гола чемпионата стал Егор Твердохлеб

04 августа 2024, 11:40 | Обновлено 04 августа 2024, 12:23
152
1
Третий год подряд УПЛ стартует матчем с нулевой ничьей
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

С учетом нулевой ничьи в матче «Верес» – «Карпаты», который открывал сезон-2024/25, голевой счет чемпионата третий год подряд был открыт только во второй игре. Его автором на 96-й минуте стал 23-летний полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб.

Более продолжительная безголевая серия выдалась только на старте УПЛ-2022/23, когда первый раз мяч побывал в воротах на 97-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые голы чемпионатов Украины

Минута*

Игрок

Клуб

Сезон

Соперник

Счет

97'

Егор НАЗАРИНА

Заря

2022/23

Ворскла (д)

3:1

96'

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

Кривбасс

2024/25

Черноморец (д)

1:0

92'

Бени МАКУАНА

Полесье

2023/24

Верес (д)

2:0

73'

Игорь ТИЩЕНКО

Ильичевец

2009/10

Закарпатье (д)

1:0

72'

Ахмед ЯНУЗИ

Ворскла

2008/09

Харьков (г)

1:0

64'

Евгений КОНОПЛЯНКА

Днепр

2014/15

Металлург Д (г)

2:0

63'

ЛУКАС

Карпаты

2012/13

Волынь (г)

1:1

50'

Давид ТАРГАМАДЗЕ

Александрия

2011/12

Ворскла (г)

1:0

48'

Харрисон ОМОКО

Ворскла

2003/04

Металлург Д (г)

2:2

* со старта чемпионата.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Roman serhi
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