Третий год подряд УПЛ стартует матчем с нулевой ничьей

С учетом нулевой ничьи в матче «Верес» – «Карпаты», который открывал сезон-2024/25, голевой счет чемпионата третий год подряд был открыт только во второй игре. Его автором на 96-й минуте стал 23-летний полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб.

Более продолжительная безголевая серия выдалась только на старте УПЛ-2022/23, когда первый раз мяч побывал в воротах на 97-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые голы чемпионатов Украины

Минута* Игрок Клуб Сезон Соперник Счет 97' Егор НАЗАРИНА Заря 2022/23 Ворскла (д) 3:1 96' Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс 2024/25 Черноморец (д) 1:0 92' Бени МАКУАНА Полесье 2023/24 Верес (д) 2:0 73' Игорь ТИЩЕНКО Ильичевец 2009/10 Закарпатье (д) 1:0 72' Ахмед ЯНУЗИ Ворскла 2008/09 Харьков (г) 1:0 64' Евгений КОНОПЛЯНКА Днепр 2014/15 Металлург Д (г) 2:0 63' ЛУКАС Карпаты 2012/13 Волынь (г) 1:1 50' Давид ТАРГАМАДЗЕ Александрия 2011/12 Ворскла (г) 1:0 48' Харрисон ОМОКО Ворскла 2003/04 Металлург Д (г) 2:2

* со старта чемпионата.