Третий год подряд УПЛ стартует матчем с нулевой ничьей
Автором первого гола чемпионата стал Егор Твердохлеб
С учетом нулевой ничьи в матче «Верес» – «Карпаты», который открывал сезон-2024/25, голевой счет чемпионата третий год подряд был открыт только во второй игре. Его автором на 96-й минуте стал 23-летний полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб.
Более продолжительная безголевая серия выдалась только на старте УПЛ-2022/23, когда первый раз мяч побывал в воротах на 97-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние первые голы чемпионатов Украины
|
Минута*
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
Соперник
|
Счет
|
97'
|
Егор НАЗАРИНА
|
Заря
|
2022/23
|
Ворскла (д)
|
3:1
|
96'
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Кривбасс
|
2024/25
|
Черноморец (д)
|
1:0
|
92'
|
Бени МАКУАНА
|
Полесье
|
2023/24
|
Верес (д)
|
2:0
|
73'
|
Игорь ТИЩЕНКО
|
Ильичевец
|
2009/10
|
Закарпатье (д)
|
1:0
|
72'
|
Ахмед ЯНУЗИ
|
Ворскла
|
2008/09
|
Харьков (г)
|
1:0
|
64'
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Днепр
|
2014/15
|
Металлург Д (г)
|
2:0
|
63'
|
ЛУКАС
|
Карпаты
|
2012/13
|
Волынь (г)
|
1:1
|
50'
|
Давид ТАРГАМАДЗЕ
|
Александрия
|
2011/12
|
Ворскла (г)
|
1:0
|
48'
|
Харрисон ОМОКО
|
Ворскла
|
2003/04
|
Металлург Д (г)
|
2:2
* со старта чемпионата.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская сборная обыграла в полуфинале Японию
Артем официально стал игроком итальянского клуба