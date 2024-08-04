Теннис04 августа 2024, 11:54 |
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Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на Олимпиаде в Париже
04 августа 2024, 11:54 |
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4 августа состоится финальный матч теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в мужском одиночном разряде.
В матче за «золото» сразятся первый сеяный серб Новак Джокович и второй номер посева Карлос Алькарас из Испании. Время начала поединка – 15:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 7-я встреча теннисистов, счет равный.
Оба теннисиста впервые сыграют в финале Олимпиады, но у Джоковича есть бронзовая медаль Пекина-2008.
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