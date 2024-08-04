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  4. Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис
04 августа 2024, 11:54 |
196
0

Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на Олимпиаде в Париже

04 августа 2024, 11:54 |
196
0
Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

4 августа состоится финальный матч теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в мужском одиночном разряде.

В матче за «золото» сразятся первый сеяный серб Новак Джокович и второй номер посева Карлос Алькарас из Испании. Время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисистов, счет равный.

Оба теннисиста впервые сыграют в финале Олимпиады, но у Джоковича есть бронзовая медаль Пекина-2008.

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Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн Карлос Алькарас (теннисист) теннис на Олимпиаде Новак Джокович
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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