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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 11:09 | Обновлено 04 августа 2024, 11:27
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0

Полегенько дебютировал в 8-м для себя клубе УПЛ

В чемпионатах Украины защитник «Карпат» провел 132 матча

04 августа 2024, 11:09 | Обновлено 04 августа 2024, 11:27
80
0
Полегенько дебютировал в 8-м для себя клубе УПЛ
ФК Карпаты. Павел Полегенько

В поединке против «Вереса» (0:0) первый матч в УПЛ в рядах «Карпат» провел 29-летний защитник Павел Полегенько, ранее защищавший цвета «Говерлы», «Звезды», «Мариуполя», «Десны», «Ингульца» «Львова» и «Зари». Он стал 15-м футболистом в истории чемпионатов Украины, выступавшим за 8 клубов элитного дивизиона.

К слову, в УПЛ Полегенько провел в общей сложности всего 132 матча. Среди игроков, сменивших наибольшее количество команд, меньше встреч в элите отыграл только Юрий Целых – 101.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, выступавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины

К

Игрок

Клубы

Сезоны

9

Владимир ЛЫСЕНКО

Динамо, Арсенал, Металлист, Волынь, Кривбасс,

2007-2023

Говерла, Севастополь, Олимпик, Колос

9

Валерий ФЕДОРЧУК

Львов, Кривбасс, Днепр, Карпаты, Волынь,

2009-2023

Динамо, Верес, Мариуполь, Рух

8

Сергей ЛЕЖЕНЦЕВ

Кремень, Нива Т, Динамо, Черноморец,

1992-2002

Ворскла, Таврия, Металлист, Кривбасс

8

Игорь ПЛОТКО

Волынь, Карпаты, Днепр, Торпедо, Кривбасс,

1992-2003

Металлург М, Металлург З, Александрия

8

Сергей КОВАЛЕЦ

Динамо, Днепр, Черноморец, Карпаты,

1992-2005

Металлург З, Оболонь, Волынь, Борисфен

8

Юрий ЦЕЛЫХ

Динамо, Ворскла, Закарпатье, Оболонь,

2000-2008

Металлург З, Металлист, Харьков, Заря

8

Сергей ШИЩЕНКО

Металлист, Шахтер, Нива Т, Кривбасс,

1993-2010

Металлург З,Металлург Д, Ильичевец, Черноморец

8

Владимир КОВАЛЮК

Карпаты, Прикарпатье, Днепр, Динамо,

1992-2011

Шахтер, Кривбасс, Борисфен, Волынь

8

Владимир ЕЗЕРСКИЙ

Карпаты, Динамо, Кривбасс, Днепр,

1998-2014

Шахтер, Заря, Таврия, Говерла

8

Игорь СКОБА

Закарпатье, Динамо, Оболонь, Арсенал,

2002-2014

Ильичевец, Заря, Волынь, Севастополь

8

Владимир ПРИЕМОВ

Металлург Д, Шахтер, Черноморец, Кривбасс,

2006-2018

Металлург З, Металлист, Александрия, Олимпик

8

Павел КСЕНЗ

Закарпатье, Ильичевец, Харьков, Александрия,

2008-2021

Карпаты, Металлист, Днепр, Олимпик

8

Богдан ШУСТ

Шахтер, Металлург Д, Заря, Ильичевец,

2006-2022

Металлист, Волынь, Ворскла, Ингулец

8

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист, Харьков, Шахтер, Днепр,

2005-2023

Карпаты, Динамо, Черноморец, Заря

8

Павел ПОЛЕГЕНЬКО

Говерла, Звезда, Мариуполь, Десна,

2016-2025

Ингулец, Львов, Заря, Карпаты (2020)

Сезоны обозначены годом их окончания.

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цифры и факты Павел Полегенько Карпаты Львов
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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