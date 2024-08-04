Легендарный наставник мог возглавить Баварию нынешним летом

Нынешним летом «Баварию» возглавил Венсан Компани. До этого ряд именитых тренеров предложение мюнхенского клуба отклонили.

Как оказалось, был среди них и Луи Ван Гал, о чем сообщил сам 72-летний нидерландский специалист:

«Я справился с раком простаты, теперь я снова достаточно здоров. Я мог бы вернуться к работе, но не клубным тренером. Меня звала «Бавария», еще до Компани. Впрочем, я больше не хочу тренировать клубы».

Ранее Ван Гал уже тренировал «Баварию» в 2009 – 2011 годах.