Легендарный наставник мог возглавить Баварию нынешним летом
Луи Ван Гал отклонил предложение немецкого клуба
Нынешним летом «Баварию» возглавил Венсан Компани. До этого ряд именитых тренеров предложение мюнхенского клуба отклонили.
Как оказалось, был среди них и Луи Ван Гал, о чем сообщил сам 72-летний нидерландский специалист:
«Я справился с раком простаты, теперь я снова достаточно здоров. Я мог бы вернуться к работе, но не клубным тренером. Меня звала «Бавария», еще до Компани. Впрочем, я больше не хочу тренировать клубы».
Ранее Ван Гал уже тренировал «Баварию» в 2009 – 2011 годах.
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