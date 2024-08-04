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Германия
04 августа 2024, 10:21 | Обновлено 04 августа 2024, 11:03
595
0

Легендарный наставник мог возглавить Баварию нынешним летом

Луи Ван Гал отклонил предложение немецкого клуба

04 августа 2024, 10:21 | Обновлено 04 августа 2024, 11:03
595
0
Легендарный наставник мог возглавить Баварию нынешним летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи Ван Гал

Нынешним летом «Баварию» возглавил Венсан Компани. До этого ряд именитых тренеров предложение мюнхенского клуба отклонили.

Как оказалось, был среди них и Луи Ван Гал, о чем сообщил сам 72-летний нидерландский специалист:

«Я справился с раком простаты, теперь я снова достаточно здоров. Я мог бы вернуться к работе, но не клубным тренером. Меня звала «Бавария», еще до Компани. Впрочем, я больше не хочу тренировать клубы».

Ранее Ван Гал уже тренировал «Баварию» в 2009 – 2011 годах.

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Бавария Луи ван Гал
Олег Дидух Источник: ESPN
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