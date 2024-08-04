Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Колос
Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 09:37 | Обновлено 04 августа 2024, 09:45
61
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Колос

4 августа в 15:30 пройдет матч 1-го тура УПЛ

04 августа 2024, 09:37 | Обновлено 04 августа 2024, 09:45
61
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Колос
ФК Оболонь

4 августа в 15:30 состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» Киев и «Колос» Ковалевка.

Команды встретятся в Киеве на Оболонь Арене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет главный судья Виталий Романов из Днепра.

Оболонь – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ Черкассы – Левый Берег
Оболонь – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛНЗ Черкассы – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка Оболонь - Колос где смотреть
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСВ – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Нидерландов
Футбол | 04 августа 2024, 06:01 0
ПСВ – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Нидерландов
ПСВ – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Нидерландов

Поединок состоится 4 августа 19:00 по Киеву

ВИДЕО. Угроза для Усика. Мартин Баколе нокаутировал Джареда Андерсона
Бокс | 04 августа 2024, 06:14 4
ВИДЕО. Угроза для Усика. Мартин Баколе нокаутировал Джареда Андерсона
ВИДЕО. Угроза для Усика. Мартин Баколе нокаутировал Джареда Андерсона

Бой в Лос-Анджелесе завершился досрочно в 5-м раунде

Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Баскетбол | 04.08.2024, 09:10
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
Футбол | 03.08.2024, 13:40
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца
Футбол | 03.08.2024, 12:32
Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца
Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
03.08.2024, 08:24 1
Олимпийские игры
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
03.08.2024, 00:23 1
Олимпийские игры
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
03.08.2024, 11:16 4
Олимпийские игры
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
03.08.2024, 00:55 4
Олимпийские игры
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
02.08.2024, 20:02 1
Олимпийские игры
Эстафета. Украина завершила квалификацию, мировой рекорд США
Эстафета. Украина завершила квалификацию, мировой рекорд США
02.08.2024, 20:49
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
02.08.2024, 18:09 62
Футбол
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
02.08.2024, 23:02
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем