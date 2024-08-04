4 августа в 15:30 состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» Киев и «Колос» Ковалевка.

Команды встретятся в Киеве на Оболонь Арене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет главный судья Виталий Романов из Днепра.

Оболонь – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.