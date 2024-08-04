В Динамо определили лучшего игрока матча с Партизаном

Вингер Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча «Динамо» с «Партизаном».

В соцсетях «Динамо» завершилось голосование болельщиков за лучшего игрока ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Партизана» (3:0).

Наибольшее количество голосов получил автор первого гола Андрей Ярмоленко (34%). Вторым в опросе стал Александр Пихаленок (18%), а третьим – Максим Дячук (12%).

В голосовании приняли участие более 4 тысяч респондентов