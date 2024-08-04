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Лига чемпионов
04 августа 2024, 09:12 | Обновлено 04 августа 2024, 09:32
358
0

В Динамо определили лучшего игрока матча с Партизаном

Андрей Ярмоленко в опросе опередил Александра Пихаленка и Максима Дячука

04 августа 2024, 09:12 | Обновлено 04 августа 2024, 09:32
358
0
В Динамо определили лучшего игрока матча с Партизаном
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча «Динамо» с «Партизаном».

В соцсетях «Динамо» завершилось голосование болельщиков за лучшего игрока ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Партизана» (3:0).

Наибольшее количество голосов получил автор первого гола Андрей Ярмоленко (34%). Вторым в опросе стал Александр Пихаленок (18%), а третьим – Максим Дячук (12%).

В голосовании приняли участие более 4 тысяч респондентов

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Динамо Киев Партизан Белград Лига чемпионов Партизан - Динамо лучший игрок Андрей Ярмоленко Александр Пихаленок Максим Дячук
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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