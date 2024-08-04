Лига чемпионов04 августа 2024, 09:12 | Обновлено 04 августа 2024, 09:32
358
0
В Динамо определили лучшего игрока матча с Партизаном
Андрей Ярмоленко в опросе опередил Александра Пихаленка и Максима Дячука
04 августа 2024, 09:12 | Обновлено 04 августа 2024, 09:32
358
0
Вингер Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча «Динамо» с «Партизаном».
В соцсетях «Динамо» завершилось голосование болельщиков за лучшего игрока ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Партизана» (3:0).
Наибольшее количество голосов получил автор первого гола Андрей Ярмоленко (34%). Вторым в опросе стал Александр Пихаленок (18%), а третьим – Максим Дячук (12%).
В голосовании приняли участие более 4 тысяч респондентов
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 03 августа 2024, 17:28 0
Ольга помогла Украине выйти в финал Олимпиады
Олимпийские игры | 03 августа 2024, 21:45 134
В командной сабле у женщин украинки победили команду Южной Кореи
Футбол | 04.08.2024, 08:47
Бокс | 04.08.2024, 06:14
Футбол | 03.08.2024, 13:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.08.2024, 18:01 4
02.08.2024, 11:44 28
03.08.2024, 00:23 1
02.08.2024, 23:02
02.08.2024, 12:56 28
02.08.2024, 18:09 62
03.08.2024, 07:47 6