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  4. Мареска сделал выводы по Мудрику. Останется ли украинец в Челси?
Англия
04 августа 2024, 09:15 |
1573
1

Мареска сделал выводы по Мудрику. Останется ли украинец в Челси?

На летних сборах итальянский тренер персонально много работал с Михаилом

04 августа 2024, 09:15 |
1573
1
Мареска сделал выводы по Мудрику. Останется ли украинец в Челси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сделал определенные выводы в вопросе дальнейшей работы с украинским вингером Михаилом Мудриком.

На предсезонных сборах команды, которые проходят в США, итальянец применил «очень практичный» подход к некоторым футболистам «Челси», среди которых оказался и Мудрик.

Украинец, в частности, получил от Марески «множество индивидуальных инструкций», выполнение которых поможет Михаилу побыстрее адаптироваться к стилю игры итальянца, основанному на владении мячом и позиционной игре.

Другие установки тренера включали прессинг один в один, который Мареска определил как важную часть своей работы.

Несмотря на слухи о том, что «Челси» летом может избавиться от Мудрика, который пока так и не оправдывает инвестиции, действия Марески на предсезонном сборе говорят о готовности тренера предоставить украинцу полноценный шанс проявить себя в составе «синих».

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Михаил Мудрик Челси Энцо Мареска учебно-тренировочные сборы
Алексей Сливченко Источник: Daily Express
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Умник
А можно было заявить его было на 100 м. Или 400м на Олимпиаду.
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