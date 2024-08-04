Мареска сделал выводы по Мудрику. Останется ли украинец в Челси?

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сделал определенные выводы в вопросе дальнейшей работы с украинским вингером Михаилом Мудриком.

На предсезонных сборах команды, которые проходят в США, итальянец применил «очень практичный» подход к некоторым футболистам «Челси», среди которых оказался и Мудрик.

Украинец, в частности, получил от Марески «множество индивидуальных инструкций», выполнение которых поможет Михаилу побыстрее адаптироваться к стилю игры итальянца, основанному на владении мячом и позиционной игре.

Другие установки тренера включали прессинг один в один, который Мареска определил как важную часть своей работы.

Несмотря на слухи о том, что «Челси» летом может избавиться от Мудрика, который пока так и не оправдывает инвестиции, действия Марески на предсезонном сборе говорят о готовности тренера предоставить украинцу полноценный шанс проявить себя в составе «синих».