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  4. Тренер Партизана: «Динамо не играет в топ-5 лиг Европы, но должно там быть»
Лига чемпионов
04 августа 2024, 08:33 |
1663
13

Тренер Партизана: «Динамо не играет в топ-5 лиг Европы, но должно там быть»

Александар Станоевич очень высоко оценил уровень киевской команды, которая уничтожила его «Партизан»

04 августа 2024, 08:33 |
1663
13
Тренер Партизана: «Динамо не играет в топ-5 лиг Европы, но должно там быть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Станоевич

Главный тренер белградского «Партизана» Александар Станоевич, команда которого по сумме двух матчей уступила киевскому «Динамо» со счетом 2:9 во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, выразил недоумение, почему в Сербии недооценивают реальный уровень «бело-синих».

«Почему люди в Сербии удивлены результатами двух матчей? «Динамо» намного лучше нас. Правда в том, что большую часть второго матча они играли на второй передаче и все равно выиграли со счетом 3:0. Технически и тактически они были на голову выше нас. Мы не могли угнаться за их темпом. Мы легко пропускали голы. Они были быстрее и сильнее нас».

«Послушайте, «Динамо» Киев – серьезный клуб. Они не входят в пятерку лучших лиг Европы, но по своему уровню должны там быть. Люди говорят о нашей великой истории и о том, как мы должны конкурировать с ними, но это слова. Мы были совершенно незрелыми по отношению к клубу уровня «Динамо», – сказал Станоевич.

Уже 6 августа «Динамо» проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс».

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Партизан - Динамо Динамо Киев Партизан Белград Александар Станоевич Лига чемпионов
Алексей Сливченко Источник: The Rangers Review
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Комментарии 13
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ash
Ага, а перед цим казав, що Динамо К на одному рівні з кацапським.
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+4
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Henriklarsson11
невже краще навіть ніж маськовськє?
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+4
Kitten
Трохи незрозуміла політика у партизана.
Скуповують купу легіонерів,а толку зовсім ніякого.На їх місці з таким же успіхом могли б грати молоді місцеві вихованці,яким би можливо треба було менше платити і ще був би шанс заробити на них потім,продаючи їх кудись,якщо "вистрілять" звичайно...а так,мають,що мають.
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+2
Умник
Это все приятно, но на самом деле мы медленнее играем чем топы.
Динамо всегда затягивает выход из обороны в атаку. Есть над чем работать.
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+1
Main
Переосмыслил 😁
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+1
Xvalenok03
Трудности перевода.
Он не то сказал, что здесь написали
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-5
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