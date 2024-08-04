Тренер Партизана: «Динамо не играет в топ-5 лиг Европы, но должно там быть»

Главный тренер белградского «Партизана» Александар Станоевич, команда которого по сумме двух матчей уступила киевскому «Динамо» со счетом 2:9 во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, выразил недоумение, почему в Сербии недооценивают реальный уровень «бело-синих».

«Почему люди в Сербии удивлены результатами двух матчей? «Динамо» намного лучше нас. Правда в том, что большую часть второго матча они играли на второй передаче и все равно выиграли со счетом 3:0. Технически и тактически они были на голову выше нас. Мы не могли угнаться за их темпом. Мы легко пропускали голы. Они были быстрее и сильнее нас».

«Послушайте, «Динамо» Киев – серьезный клуб. Они не входят в пятерку лучших лиг Европы, но по своему уровню должны там быть. Люди говорят о нашей великой истории и о том, как мы должны конкурировать с ними, но это слова. Мы были совершенно незрелыми по отношению к клубу уровня «Динамо», – сказал Станоевич.

Уже 6 августа «Динамо» проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс».