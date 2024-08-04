Тренер Партизана: «Динамо не играет в топ-5 лиг Европы, но должно там быть»
Александар Станоевич очень высоко оценил уровень киевской команды, которая уничтожила его «Партизан»
Главный тренер белградского «Партизана» Александар Станоевич, команда которого по сумме двух матчей уступила киевскому «Динамо» со счетом 2:9 во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, выразил недоумение, почему в Сербии недооценивают реальный уровень «бело-синих».
«Почему люди в Сербии удивлены результатами двух матчей? «Динамо» намного лучше нас. Правда в том, что большую часть второго матча они играли на второй передаче и все равно выиграли со счетом 3:0. Технически и тактически они были на голову выше нас. Мы не могли угнаться за их темпом. Мы легко пропускали голы. Они были быстрее и сильнее нас».
«Послушайте, «Динамо» Киев – серьезный клуб. Они не входят в пятерку лучших лиг Европы, но по своему уровню должны там быть. Люди говорят о нашей великой истории и о том, как мы должны конкурировать с ними, но это слова. Мы были совершенно незрелыми по отношению к клубу уровня «Динамо», – сказал Станоевич.
Уже 6 августа «Динамо» проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс».
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Скуповують купу легіонерів,а толку зовсім ніякого.На їх місці з таким же успіхом могли б грати молоді місцеві вихованці,яким би можливо треба було менше платити і ще був би шанс заробити на них потім,продаючи їх кудись,якщо "вистрілять" звичайно...а так,мають,що мають.
Динамо всегда затягивает выход из обороны в атаку. Есть над чем работать.
Он не то сказал, что здесь написали