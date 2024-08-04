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04 августа 2024, 02:43 |
117
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа

Важные события во всех видах спорта

04 августа 2024, 02:43 |
117
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа
ФК Шахтер

В воскресенье, 4 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 ЛНЗ Черкассы – Левый Берег

Favbet 1.72 – 4.05 – 4.90

15:30 Ворскла – Шахтер

Favbet 10.50 – 5.60 – 1.32

15:30 Оболонь – Колос

Favbet 2.93 – 2.87 – 2.88

18:00 Заря – Ингулец

Favbet 1.80 – 3.72 – 4.77

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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