Кривбасс – Черноморец. Составы на второй матч сезона УПЛ

В 18:00 начнется второй матч сезона УПЛ 2024/2025. Между собой сыграют Кривбасс и Черноморец. Стали известны стартовые составы команд.

Кривбасс: Клищук – Дибанго, Стецьков, Романчук, Бандейра – Твердохлеб, Вакулко, Лунёв – Хомченовский, Принс, Кузик.

Черноморец: Рудько – Арсич, Ермаков, Бутко, Удод, Савченко – Васильев, Шпорн, Янаков – Хобленко, Попов.