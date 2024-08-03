Украина. Премьер лига03 августа 2024, 17:50 | Обновлено 03 августа 2024, 17:59
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Кривбасс – Черноморец. Составы на второй матч сезона УПЛ
Старт сезона 2024/25 в УПЛ
03 августа 2024, 17:50 | Обновлено 03 августа 2024, 17:59
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В 18:00 начнется второй матч сезона УПЛ 2024/2025. Между собой сыграют Кривбасс и Черноморец. Стали известны стартовые составы команд.
Кривбасс: Клищук – Дибанго, Стецьков, Романчук, Бандейра – Твердохлеб, Вакулко, Лунёв – Хомченовский, Принс, Кузик.
Черноморец: Рудько – Арсич, Ермаков, Бутко, Удод, Савченко – Васильев, Шпорн, Янаков – Хобленко, Попов.
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