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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 17:50 | Обновлено 03 августа 2024, 17:59
301
0

Кривбасс – Черноморец. Составы на второй матч сезона УПЛ

Старт сезона 2024/25 в УПЛ

03 августа 2024, 17:50 | Обновлено 03 августа 2024, 17:59
301
0
Кривбасс – Черноморец. Составы на второй матч сезона УПЛ
ФК Кривбасс

В 18:00 начнется второй матч сезона УПЛ 2024/2025. Между собой сыграют Кривбасс и Черноморец. Стали известны стартовые составы команд.

Кривбасс: Клищук – Дибанго, Стецьков, Романчук, Бандейра – Твердохлеб, Вакулко, Лунёв – Хомченовский, Принс, Кузик.

Черноморец: Рудько – Арсич, Ермаков, Бутко, Удод, Савченко – Васильев, Шпорн, Янаков – Хобленко, Попов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог Черноморец - Кривбасс Кривбасс - Черноморец
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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