ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард Кухаревич вернулся в Шотландию

Украинский форвард Николай Кухаревич покинул команду Чемпионшипа Суонси и на правах годичной аренды присоединился к шотландскому Хиберниану.

Ранее 23-летний игрок уже провел за команду 15 матчей и забил 5 голов. Год назад Кухаревич перешел в Суонси, где не сумел себя проявить. Николай забил 1 гол в 13 матчах.

В Украине Кухаревич выступал за Рух, а после этого были Труа и Ауд-Хеверле.