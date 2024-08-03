Чемпионшип03 августа 2024, 15:59 | Обновлено 03 августа 2024, 16:03
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард Кухаревич вернулся в Шотландию
Игрок будет снова выступать за Хиберниан
03 августа 2024, 15:59 | Обновлено 03 августа 2024, 16:03
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Украинский форвард Николай Кухаревич покинул команду Чемпионшипа Суонси и на правах годичной аренды присоединился к шотландскому Хиберниану.
Ранее 23-летний игрок уже провел за команду 15 матчей и забил 5 голов. Год назад Кухаревич перешел в Суонси, где не сумел себя проявить. Николай забил 1 гол в 13 матчах.
В Украине Кухаревич выступал за Рух, а после этого были Труа и Ауд-Хеверле.
August 3, 2024
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