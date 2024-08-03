Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны: «Невозможно повторить то, что мы сделали в прошлом сезоне»
Испания
03 августа 2024, 16:10 |
1037
2

Тренер Жироны: «Невозможно повторить то, что мы сделали в прошлом сезоне»

Мичел уверен, что в топ-4 команда уже не финиширует

03 августа 2024, 16:10 |
1037
2
Тренер Жироны: «Невозможно повторить то, что мы сделали в прошлом сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник «Жироны» Мичел уверен, что в новом сезоне команда не повторит сенсационный успех минувшего чемпионата, когда удалось выйти в Лигу чемпионов.

«То, что мы сделали в прошлом сезоне, повторить невозможно. Это нужно осознать, несмотря на критику, которая, вероятно, будет в наш адрес. У нас клуб, который продолжает развиваться».

«Нужно закрепиться в элитном дивизионе и постепенно прогрессировать», – сказал Мичел.

Команда уже потеряла многих лидеров, включая Артема Довбика, который перебрался в «Рому».

По теме:
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал – моя последняя клубная команда. Сборная – не знаю»
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал лидера сборной Испании
Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 03 августа 2024, 08:24 1
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
Олимпийские игры | 03 августа 2024, 00:55 4
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку

Подопечные Тьерри Анри обыграли аргентинцев со счетом 1:0 в 1/4 финала турнира

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард Кухаревич вернулся в Шотландию
Футбол | 03.08.2024, 15:59
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард Кухаревич вернулся в Шотландию
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард Кухаревич вернулся в Шотландию
Медали не будет. Романчук снялся с квалификации ОИ. Что случилось?
Олимпийские игры | 03.08.2024, 11:07
Медали не будет. Романчук снялся с квалификации ОИ. Что случилось?
Медали не будет. Романчук снялся с квалификации ОИ. Что случилось?
Двукратный олимпийский чемпион. Известен соперник Хижняка в 1/2 финала ОИ
Олимпийские игры | 02.08.2024, 23:43
Двукратный олимпийский чемпион. Известен соперник Хижняка в 1/2 финала ОИ
Двукратный олимпийский чемпион. Известен соперник Хижняка в 1/2 финала ОИ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
roman75zpr
Он скромничает (и это неплохое качество)... Они ещё вполне могут "пошуметь" в Ла Лиге, а то что-то многие их "хоронят" раньше времени..  И хотя многие "звёзды" ушли, здесь очень многое зависит именно от тренера, а он, к счастью для Жироны, остался... Посрамят ещё скептиков
Ответить
0
OKs100
То есть, он говорит, что главная задача Жироны в этом сезоне будет не упасть в Сегунду.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
01.08.2024, 20:06 18
Футбол
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
01.08.2024, 21:36 11
Футбол
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
02.08.2024, 11:44 27
Олимпийские игры
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
02.08.2024, 13:50 2
Олимпийские игры
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
02.08.2024, 20:02 1
Олимпийские игры
Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»
Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»
02.08.2024, 18:50 80
Футбол
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
01.08.2024, 23:59 23
Олимпийские игры
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
02.08.2024, 23:02
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем