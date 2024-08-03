Тренер Жироны: «Невозможно повторить то, что мы сделали в прошлом сезоне»

Наставник «Жироны» Мичел уверен, что в новом сезоне команда не повторит сенсационный успех минувшего чемпионата, когда удалось выйти в Лигу чемпионов.

«То, что мы сделали в прошлом сезоне, повторить невозможно. Это нужно осознать, несмотря на критику, которая, вероятно, будет в наш адрес. У нас клуб, который продолжает развиваться».

«Нужно закрепиться в элитном дивизионе и постепенно прогрессировать», – сказал Мичел.

Команда уже потеряла многих лидеров, включая Артема Довбика, который перебрался в «Рому».