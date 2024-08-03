Тренер Жироны: «Невозможно повторить то, что мы сделали в прошлом сезоне»
Мичел уверен, что в топ-4 команда уже не финиширует
Наставник «Жироны» Мичел уверен, что в новом сезоне команда не повторит сенсационный успех минувшего чемпионата, когда удалось выйти в Лигу чемпионов.
«То, что мы сделали в прошлом сезоне, повторить невозможно. Это нужно осознать, несмотря на критику, которая, вероятно, будет в наш адрес. У нас клуб, который продолжает развиваться».
«Нужно закрепиться в элитном дивизионе и постепенно прогрессировать», – сказал Мичел.
Команда уже потеряла многих лидеров, включая Артема Довбика, который перебрался в «Рому».
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