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Лига Европы
03 августа 2024, 15:41 | Обновлено 03 августа 2024, 15:45
401
0

Криворожский Кривбасс объявил заявку на еврокубки сезона 2024/2025

В финальный список, отправленный УЕФА, вошли 4 вратаря, 6 защитников, 9 полузащитников, 3 форварда

03 августа 2024, 15:41 | Обновлено 03 августа 2024, 15:45
401
0
Криворожский Кривбасс объявил заявку на еврокубки сезона 2024/2025
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» объявил список футболистов, вошедших в заявку на еврокубки сезона 2024/2025.

В финальный список, отправленный УЕФА, вошли 4 вратаря, 6 защитников, 9 полузащитников, 3 форварда.

Вратари: Андрей Клещук, Владимир Маханьков, Богдан Хома, Игорь Омельченко.

Защитники: Александр Романчук, Тимур Стецьков, Андрей Понедельник, Александр Драмбаев, Рафаэль Бандейра, Иван Дибанго.

Полузащитники: Джихад Бизимана, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунёв, Артур Микитишин, Денис Кузик, Юрий Вакулко, Маттео Аморозо, Егор Твердохлеб, Жан По.

Нападающие: Даниэль Соса, Олег Кожушко, Принс Аду.

Криворожский «Кривбасс»,вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Соперником «Кривбасса» в Q3 ЛЕ станет «Виктория Пльзень» (Чехия).

Ранее главный тренер «Кривбасса» рассказал, как совмещает футбол и службу в армии.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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