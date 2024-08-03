Криворожский Кривбасс объявил заявку на еврокубки сезона 2024/2025
В финальный список, отправленный УЕФА, вошли 4 вратаря, 6 защитников, 9 полузащитников, 3 форварда
Криворожский «Кривбасс» объявил список футболистов, вошедших в заявку на еврокубки сезона 2024/2025.
В финальный список, отправленный УЕФА, вошли 4 вратаря, 6 защитников, 9 полузащитников, 3 форварда.
Вратари: Андрей Клещук, Владимир Маханьков, Богдан Хома, Игорь Омельченко.
Защитники: Александр Романчук, Тимур Стецьков, Андрей Понедельник, Александр Драмбаев, Рафаэль Бандейра, Иван Дибанго.
Полузащитники: Джихад Бизимана, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунёв, Артур Микитишин, Денис Кузик, Юрий Вакулко, Маттео Аморозо, Егор Твердохлеб, Жан По.
Нападающие: Даниэль Соса, Олег Кожушко, Принс Аду.
Криворожский «Кривбасс»,вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Соперником «Кривбасса» в Q3 ЛЕ станет «Виктория Пльзень» (Чехия).
Ранее главный тренер «Кривбасса» рассказал, как совмещает футбол и службу в армии.
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