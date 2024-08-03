Капитан Барселоны рассказал об ожиданиях перед Эль-классико

Капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал об ожиданиях перед Эль-классико.

«Мы подходим к Классико с отличным настроением. Матч с «Реалом» – это всегда особенное событие, не просто товарищеский матч, а по-настоящему важная игра», – сказал голкипер «Барселоны».

Команды проведут товарищеский матч 4 августа. Встреча начнется в 02:00 по киевскому времени.