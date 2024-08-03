Испания03 августа 2024, 15:21 | Обновлено 03 августа 2024, 15:46
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Капитан Барселоны рассказал об ожиданиях перед Эль-классико
Тер Штеген считает, что матчи против «Реала» не могут быть товарищескими
03 августа 2024, 15:21 | Обновлено 03 августа 2024, 15:46
655
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Капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал об ожиданиях перед Эль-классико.
«Мы подходим к Классико с отличным настроением. Матч с «Реалом» – это всегда особенное событие, не просто товарищеский матч, а по-настоящему важная игра», – сказал голкипер «Барселоны».
Команды проведут товарищеский матч 4 августа. Встреча начнется в 02:00 по киевскому времени.
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