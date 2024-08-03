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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 14:47 | Обновлено 03 августа 2024, 15:07
564
0

Верес – Карпаты. Составы на первый матч сезона УПЛ

Старт сезона 2024/25 в УПЛ

03 августа 2024, 14:47 | Обновлено 03 августа 2024, 15:07
564
0
Верес – Карпаты. Составы на первый матч сезона УПЛ
ФК Верес

В 15:30 начнется первый матч нового сезона УПЛ. Между собой сыграют Верес и новичок элитного дивизиона Карпаты. Стали известны стартовые составы команд.

Верес: Кожухар, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Морозко, Клец, Яго, Шарай, Дахновский, Степанюк, Мрвальевич

Карпаты: Кемкин, Сакив, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко, Альварес, Кузык, Чачуа, Костенко, Подлепенец, Невес

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Карпаты Львов Верес Ровно Верес - Карпаты чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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