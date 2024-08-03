Верес – Карпаты. Составы на первый матч сезона УПЛ

В 15:30 начнется первый матч нового сезона УПЛ. Между собой сыграют Верес и новичок элитного дивизиона Карпаты. Стали известны стартовые составы команд.

Верес: Кожухар, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Морозко, Клец, Яго, Шарай, Дахновский, Степанюк, Мрвальевич

Карпаты: Кемкин, Сакив, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко, Альварес, Кузык, Чачуа, Костенко, Подлепенец, Невес