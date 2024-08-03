Украина. Премьер лига03 августа 2024, 14:47 | Обновлено 03 августа 2024, 15:07
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Верес – Карпаты. Составы на первый матч сезона УПЛ
Старт сезона 2024/25 в УПЛ
03 августа 2024, 14:47 | Обновлено 03 августа 2024, 15:07
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В 15:30 начнется первый матч нового сезона УПЛ. Между собой сыграют Верес и новичок элитного дивизиона Карпаты. Стали известны стартовые составы команд.
Верес: Кожухар, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Морозко, Клец, Яго, Шарай, Дахновский, Степанюк, Мрвальевич
Карпаты: Кемкин, Сакив, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко, Альварес, Кузык, Чачуа, Костенко, Подлепенец, Невес
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