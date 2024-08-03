ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал лидера сборной Испании
Мадридский клуб оформил переход Ле Нормана
«Атлетико» на официальном сайте объявил о подписании контракта с центральным защитником Робеном Ле Норманом, который получил договор на 5 лет.
В июле футболист стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. На Евро-2024 футболист провел 6 матчей.
За своего лидера «Реал Сосьедад» получит около 35 миллионов евро. В минувшем сезоне 27-летний Ле Норман провел 43 матча и забил 2 гола.
Ожидается, что следующим новичком мадридцев станет форвард Александер Серлот, которого подпишет после того, как клуб упустил Артема Довбика.
Pianoforte 💪 pic.twitter.com/NLwFmKVwKx— Atlético de Madrid (@atletienglish) August 3, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Африканская сборная будет бороться за медали
Сборной Украины не удалось выйти в финал