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Испания
03 августа 2024, 13:33 |
784
2

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал лидера сборной Испании

Мадридский клуб оформил переход Ле Нормана

03 августа 2024, 13:33 |
784
2
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал лидера сборной Испании
ФК Атлетико

«Атлетико» на официальном сайте объявил о подписании контракта с центральным защитником Робеном Ле Норманом, который получил договор на 5 лет.

В июле футболист стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. На Евро-2024 футболист провел 6 матчей.

За своего лидера «Реал Сосьедад» получит около 35 миллионов евро. В минувшем сезоне 27-летний Ле Норман провел 43 матча и забил 2 гола.

Ожидается, что следующим новичком мадридцев станет форвард Александер Серлот, которого подпишет после того, как клуб упустил Артема Довбика.

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Робен Ле Норман Атлетико Мадрид Реал Сосьедад трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Атлетико Мадрид
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Комментарии 2
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Alehandro
Думав, мова про Родрі) Який ж Ле Норман лідер збірної?! аби наклікбейтити)
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0
Kitten
Непогане підсилення для матрасників.
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