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Теннис
03 августа 2024, 13:15 |
201
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Лоренцо Музетти – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча за третье место на Олимпиаде в Париже

03 августа 2024, 13:15 |
201
0
Лоренцо Музетти – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

3 августа состоится матч за третье место на олимпийском турнире в Париже.

В поединке за «бронзу» сыграют Лоренцо Музетти из Италии (№16 ATP) и канадец Феликс Оже-Альяссим (№19 ATP). Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисистов, итальянец выиграл дважды.

Ранее Феликс Оже-Альяссим выиграл бронзовую медаль в Париже в миксте.

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Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн Лоренцо Музетти теннис на Олимпиаде Феликс Оже-Альяссим
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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