Лоренцо Музетти – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча за третье место на Олимпиаде в Париже
3 августа состоится матч за третье место на олимпийском турнире в Париже.
В поединке за «бронзу» сыграют Лоренцо Музетти из Италии (№16 ATP) и канадец Феликс Оже-Альяссим (№19 ATP). Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 6-я встреча теннисистов, итальянец выиграл дважды.
Ранее Феликс Оже-Альяссим выиграл бронзовую медаль в Париже в миксте.
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