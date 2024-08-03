Лоренцо Музетти – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 августа состоится матч за третье место на олимпийском турнире в Париже.

В поединке за «бронзу» сыграют Лоренцо Музетти из Италии (№16 ATP) и канадец Феликс Оже-Альяссим (№19 ATP). Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча теннисистов, итальянец выиграл дважды.

Ранее Феликс Оже-Альяссим выиграл бронзовую медаль в Париже в миксте.

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